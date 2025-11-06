ĐBSCL: Triều cường dâng cao, nhiều nơi ngập sâu, vỡ đê bao

Ngày 6-11, theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, đỉnh triều cường đạt mức 2,35m, cao hơn báo động 3 là 0,35m.

Đoạn đê bị sạt lở tại cồn Sơn. Ảnh: CAO PHONG

Triều cường đã gây ngập sâu hàng loạt tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, kéo dài từ 2-3 giờ vào buổi sáng và chiều, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một đoạn đê bao tại cồn Sơn (phường Bình Thủy) bị vỡ khi triều đạt đỉnh. Đoạn đê bị vỡ dài 10m, ngang 5m nên nước sông Hậu tràn qua với tốc độ nhanh, gây ngập 8 căn nhà và hơn 5ha vườn cây ăn trái, hoa màu cùng nhiều ao nuôi thủy sản.

Dân quân tự vệ giúp người dân di chuyển đồ đạc tránh ngập. Ảnh: CAO PHONG

Ngay sau sự cố, UBND phường Bình Thủy phối hợp Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an triển khai khắc phục khẩn cấp, gia cố tạm thời bằng cừ tràm và thống kê thiệt hại.

Đường Cách Mạng Tháng 8 (TP Cần Thơ) bị ngập, phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: HUỲNH TRÂM

Ghi nhận của phóng viên tại Trường tiểu học Mỹ Phước A (xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ), trường phải cho hơn 470 học sinh nghỉ học vì triều cường dâng cao. Theo thầy Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Phước A, nước tràn vào nhà vệ sinh, sân trường, có nơi ngập sâu đến tận đầu gối.

Trường tiểu học Mỹ Phước A cho học sinh nghỉ học 1 tuần chờ nước triều rút. Ảnh: TUẤN QUANG

Trường tiểu học Mỹ Phước A ngập sâu trong nước. Ảnh: TUẤN QUANG

Phụ huynh phải bì bõm lội trong nước nước để cõng con vào lớp, các buổi sinh hoạt dưới cờ, hay giờ học thể dục cũng phải dừng. Nhà trường đã triển khai máy bơm chạy suốt ngày đêm, nhưng nước lên quá nhanh, bơm không kịp.

Khu vực bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị ngập, tối 6-11. Ảnh: BÍCH MAI

"Nước ngập sâu, nhà trường đã ra thông báo cho học sinh nghỉ một tuần. Chờ nước rút dần, trường sẽ thông báo cho các em đi học trở lại", thầy Hào cho biết.

Còn tại Vĩnh Long, mực nước trên các sông chính trong khu vực đang lên nhanh theo triều và đạt mức cao nhất trong đợt. Hầu hết các trạm đều vượt mức báo động 3 từ 11cm đến 43cm, cho thấy tình hình triều cường đang diễn biến phức tạp trên diện rộng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, từ nay đến ngày 9-11, triều cường tiếp tục lên cao, có khả năng gây ngập lụt diện rộng vào các khung giờ từ 3 – 8 giờ sáng và 16 – 20 giờ chiều, tùy từng khu vực. Các vùng gần biển có thể bị ngập sớm hơn. Độ sâu ngập lớn nhất dao động trong khoảng 40 – 80cm tùy địa hình và diễn biến thủy triều từng ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở cấp độ 2.

Theo ghi nhận, một số tuyến đường thuộc phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, đoạn quốc lộ 57 cùng nhiều vùng ven sông, ngoài đê bao và các cù lao bị ngập. Nhiều phương tiện bị chết máy, đi lại khó khăn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục sạt lở bờ biển thuộc ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh. Dự kiến, xây dựng hai đoạn kè mềm với tổng chiều dài khoảng 410m; đỉnh kè rộng 2m, cao trình hơn 3,5m. Công trình dự kiến triển khai trong năm 2025, góp phần ổn định đời sống, sản xuất và góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Nước dâng cao hơn nửa mét, tràn vào nhà người dân sống ven đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TÍN HUY

Một số tuyến đường ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long bị ngập sâu, khiến phương tiện qua lại khó khăn. Ảnh: TÍN HUY

Một số tuyến đường nằm cạnh sông Tiền bị ngập sâu. Ảnh: TÍN HUY

Còn tại Đồng Tháp, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão số 13 và nguy cơ ngập úng, lũ kết hợp triều cường đang gia tăng trên diện rộng.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng tỉnh, đỉnh triều dự kiến vượt báo động 3 từ 0,2–0,4 m, xấp xỉ hoặc vượt mức đỉnh triều lịch sử, đe dọa gây ngập sâu nhà dân, ruộng vườn, hạ tầng giao thông và hệ thống đê bao ven sông. Khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, vỡ bờ bao.

Những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp được yêu cầu tập trung cao độ gồm: Mỹ Trà, Sa Đéc, Mỹ Ngãi, Phong Hòa, Hiệp Đức, Phú Hựu, Phú Thọ, Mỹ Đức Tây, Tân Nhuận Đông, Thanh Bình, Tân Khánh Trung, Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp, Mỹ An Hưng, Mỹ Lợi, Long Khánh, Hòa Long, Thanh Hưng, Trường Xuân, Cái Bè, Phương Thịnh, Tân Dương, Thanh Mỹ, Lấp Vò, An Phước và Ba Sao.

Một tiểu thương ở chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) chấp nhận “sống chung với lũ”. Ảnh: NGỌC PHÚC

Người dân khu vực chợ Sa Đéc (phường Sa Đéc) dùng bạt ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: NGỌC PHÚC

Triều cường khiến tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị ngập sâu. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tại phường Sa Đéc, ông Nguyễn Văn Hòa, người dân khu vực ven sông, cho biết: “Mấy ngày qua triều dâng cao, nước đã tràn bờ, bà con phải di dời tài sản lên cao, gia cố bờ bao theo hướng dẫn của chính quyền”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Loan, xã Tân Nhuận Đông, chia sẻ: “Nghe tin bão và triều cường trùng thời điểm, chúng tôi rất lo, nhưng đã được lực lượng dân quân và công an xã hỗ trợ che chắn, neo đậu ghe thuyền an toàn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu yêu cầu, các cơ quan chức năng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão và triều cường gây ra.

TÍN HUY - CAO PHONG - TUẤN QUANG - NGỌC PHÚC