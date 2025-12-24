Phường Bến Cát triển khai hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn

Ngày 24-12, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn cho các phòng khám tư nhân và cơ sở bán lẻ thuốc.

Đại diện Phòng Văn hóa, Xã hội phường Bến Cát triển khai các thông tư có liên quan

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa, Xã hội phường Bến Cát đã phổ biến Thông tư số 26/2025/TT-BYT và Thông tư 11/2025/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn chi tiết việc thực hiện kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc.

Đại diện các đơn vị và nhà thuốc tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, VNPT Bến Cát còn giới thiệu giải pháp VNPT Pharmacy. Đây là phần mềm quản lý nhà thuốc toàn diện theo mô hình điện toán đám mây (SaaS).

Giải pháp VNPT Pharmacy giúp các cơ sở đáp ứng nhanh chóng các quy định mới của Bộ Y tế với nhiều ưu điểm nổi trội. Đồng thời, hiện đại hóa công tác quản lý dược phẩm, đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

CAO SƠN