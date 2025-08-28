TPHCM đề xuất hỗ trợ vay vốn 300 triệu đồng cho cán bộ sau sắp xếp

UBND TPHCM vừa có tờ trình đề xuất hỗ trợ vay vốn tạo việc làm với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TPHCM.

Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu vay vốn

Theo UBND TPHCM, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính giúp bộ máy chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra thách thức, đặc biệt là vấn đề giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động phải thôi việc.

Đây là nhóm đối tượng có nhiều năm làm việc trong khu vực công, cần thời gian và nguồn lực để chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với thị trường lao động.

Công chức (TPHCM) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Thực tiễn cho thấy, ngoài các chính sách tinh giản biên chế và hỗ trợ thôi việc theo quy định hiện hành, nhiều trường hợp vẫn gặp khó khăn trong ổn định cuộc sống. Do đó, UBND TPHCM nhận định, việc ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm là cần thiết, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa động viên tinh thần, tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng tái hòa nhập thị trường việc làm.

Qua rà soát, tính đến cuối tháng 7, trong 1.714 người tham gia khảo sát có 575 người có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm; 457 người mong muốn được tư vấn, kết nối việc làm. Trong số người có nhu cầu vay vốn, 486 người đang làm việc (gồm 198 cán bộ công chức, 126 viên chức, 162 lao động khác) và 89 người đã nghỉ việc.

Các nhu cầu vay vốn tập trung chủ yếu kinh doanh buôn bán nhỏ, mở cửa hàng dịch vụ, vận tải, dịch vụ cá nhân (ăn uống, may mặc, nail, gội đầu…), chăn nuôi nhỏ lẻ và mô hình nông nghiệp hộ gia đình.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ mức vay tối đa 300 triệu đồng/người; mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh TPHCM xem xét căn cứ nhu cầu, khả năng trả nợ và nguồn vốn. Hình thức vay: tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận với thời hạn vay tối đa 120 tháng; cụ thể theo thỏa thuận giữa ngân hàng và người vay.

Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (hiện nay là 6,6%/năm); nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND TPHCM.

Trên cơ sở Nghị định số 156 của Chính phủ quy định mức vay tối đa đối với cá nhân, hộ gia đình là 300 triệu đồng và kết quả khảo sát, UBND TPHCM dự kiến hỗ trợ vay vốn cho 575 người trong năm đầu tiên. Tổng kinh phí dự kiến 172,5 tỷ đồng.

Các năm tiếp theo, UBND tphcm giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND cấp xã tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn, dự kiến kinh phí hàng năm để trình HĐND TPHCM bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Chi hơn 45 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp

Song song chính sách hỗ trợ vay vốn, UBND TPHCM có tờ trình đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng đã nghỉ việc do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Mục tiêu là kịp thời hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giúp người lao động giảm bớt tâm lý lo lắng, mất phương hướng sau khi nghỉ việc, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận đối với chủ trương tinh gọn bộ máy. Chính sách cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và hạn chế nguy cơ thất nghiệp cục bộ, qua đó ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Cụ thể, UBND TPHCM đề xuất cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đã nghỉ việc có nhu cầu học nghề sẽ được tiếp nhận tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo dưới 3 tháng. Ngân sách thành phố sẽ chi trả toàn bộ chi phí đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mức tối đa là 12 tháng lương cơ sở/người/khóa học, bao gồm học phí, chi phí tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học và hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

Kết quả khảo sát do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu từ ngày 16-7 đến 14-8 cho thấy, có 6.970 người tham gia, trong đó 1.612 người (chiếm 23,13%) có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề. Đáng chú ý, nữ giới chiếm tỷ lệ 73,39% và nhóm dưới 45 tuổi chiếm 67,68%.

Trên cơ sở số lượng 1.612 người có nhu cầu, ngân sách thành phố dự kiến chi hỗ trợ tối đa 45,26 tỷ đồng, tương ứng giá trị 12 tháng lương cơ sở tại thời điểm hiện nay.

UBND TPHCM nhấn mạnh, chính sách này không chỉ giải quyết nhu cầu nghề nghiệp trước mắt cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc mà còn là giải pháp dài hạn để phát huy nguồn lực lao động, tạo nền tảng cho tiến trình cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy Nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 2.200 cán bộ, công chức UBND TPHCM có tờ trình đề xuất chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo thống kê đến ngày 18-8-2025, tổng nhu cầu nhà ở công vụ tại TPHCM sau khi sáp nhập tỉnh là 1.410 trường hợp; nhu cầu hỗ trợ thuê nhà là 1.111 trường hợp. Trong đó, có 230 trường hợp vừa đề nghị bố trí nhà công vụ vừa xin hỗ trợ bằng tiền nếu không có nhà ở. Như vậy, tổng số trường hợp cần xem xét hỗ trợ bằng tiền là 2.291 người. Trong khi TPHCM hiện chỉ có 69 căn hộ chung cư được bố trí làm nhà ở công vụ, con số này không đủ đáp ứng so với nhu cầu thực tế phát sinh sau sắp xếp bộ máy. Việc đầu tư mới hoặc chuyển đổi quỹ nhà tái định cư cần nhiều thời gian, vì vậy UBND TPHCM kiến nghị áp dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời. Mức hỗ trợ cụ thể: - 10,4 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên. - 8 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến dưới 0.9. - 4,8 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ có hệ số dưới 0.7, không có hệ số và người lao động. Chính sách hỗ trợ được áp dụng từ ngày 1-7-2025 đến khi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí nhà công vụ hoặc tối đa đến ngày 30-6-2027. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách TPHCM.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG