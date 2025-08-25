Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng: TPHCM kiến nghị miễn, giảm lãi vay tái cấp vốn

UBND TPHCM đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét miễn giảm lãi vay tái cấp vốn từ 2%/năm xuống 0%/năm và tạm ngưng thu hồi nợ vay tái cấp vốn đối với BIDV, nhằm giảm áp lực tài chính, tránh phát sinh chi phí và thuận lợi cho quá trình đàm phán hợp đồng giữa các bên.

Thực hiện Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21-7-2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), chiều 25-8, UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự án hoàn thành hơn 90% dừng thi công nhiều năm qua. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, thành phố kiến nghị cho phép Ngân hàng BIDV được phân loại nợ Nhóm 1 đối với khoản vay thực hiện dự án. Đây là dự án đặc biệt phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thuộc quy hoạch chống ngập úng với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường cho vùng diện tích 570km², dân số 6,5 triệu người khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Việc phân loại nợ Nhóm 1 sẽ tạo điều kiện BIDV tiếp tục giải ngân cho dự án. Ngân hàng Nhà nước xem xét miễn giảm lãi vay tái cấp vốn từ 2%/năm xuống 0%/năm và tạm ngưng thu hồi nợ vay tái cấp vốn đối với BIDV, nhằm giảm áp lực tài chính, tránh phát sinh chi phí và thuận lợi cho quá trình đàm phán hợp đồng giữa các bên.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc chấp thuận các kiến nghị trên sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành dự án, góp phần kiểm soát ngập và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho thành phố.

QUỐC HÙNG