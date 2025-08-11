Người phụ nữ “hô biến” 1.000 tấn thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản vùng cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường (SN 1993, trú thôn 3, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), do Vũ Thị Hường làm giám đốc.

Thịt trâu thành phẩm bị cơ quan công an phát hiện

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt heo tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; cùng 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt heo sấy khô đã đóng gói thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (chị ruột của Vũ Thị Hường), tại xã Vĩnh Hưng, cơ quan công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Cơ quan công an lấy lời khai của Vũ Thị Hường

Bước đầu, cơ quan công an xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, heo đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Đặc biệt, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại TP Hà Giang trước kia (nay là tỉnh Tuyên Quang) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao”.

Số thịt trâu nằm trong kho của Vũ Thị Hường

Bên cạnh đó, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về hơn 100 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG