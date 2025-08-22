Xã hội

Nguy hại từ nạn săn bắt chim yến: Nỗ lực bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá

Sáng 20-8, tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã phát hiện và thu giữ hơn 300m lưới tàng hình được giăng để bẫy chim yến. Đây là hình thức săn bắt nguy hiểm, gây chết ngạt cho chim yến và nhiều loài chim hoang dã khác.

ĐỘI CHỐNG SĂN BẮT CHIM YẾN CÔNG TY THU GIỮ CÁC DỤNG CỤ GIĂNG BẪY CHIM YẾN TẠI TÂY NHA TRANG (KHU VỰC XÃ VĨNH HIỆP CŨ).jpg
ĐỘI CHỐNG SĂN BẮT CHIM YẾN CÔNG TY THU GIỮ RẤT NHIỀU SẮN BẪY CHIM TẠI Xã DIÊN THỌ (khu vực xã Diên Tân cũ).jpg
ĐỘI CHỐNG SĂN BẮT CHIM YẾN CÔNG TY RẤT VẤT VẢ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG SĂN BẮT CHIM YẾN TRÁI PHÉP.jpg
Lực lượng chức năng đang thu giữ lưới bẫy chim tại hiện trường

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều vụ việc tương tự cũng đã được phát hiện và ngăn chặn tại các khu vực khác, như:

Tây Nha Trang (xã Vĩnh Hiệp trước đây): Thu giữ 60m lưới và 4 trụ sắt, giải cứu một số chim hoang dã, trong đó có một cá thể chim yến.

Tây Nha Trang (xã Vĩnh Phương trước đây): Phát hiện 30m lưới bẫy chim, lực lượng chức năng đã tuyên truyền và tháo gỡ.

Xã Suối Hiệp (xã Suối Tiên trước đây): Thu hồi hơn 100m lưới, kết hợp tuyên truyền để chấm dứt hành vi đặt bẫy.

LƯỚI TÀNG HÌNH ĐƯỢC GIĂNG CHI CHÍT TẠI CÁNH ĐỒNG TẠI XÃ SUỐI HIỆP (KHU VỰC XÃ SUỐI TIÊN CŨ).jpg
LƯỚI TÀNG HÌNH ĐƯỢC GIĂNG CHI CHÍT TẠI CÁNH ĐỒNG TẠI XÃ SUỐI HIỆP (KHU VỰC XÃ SUỐI TIÊN CŨ).jpg
LƯỚI ĐƯỢC GIĂNG TẠI XÃ SUỐI HIỆP (KHU VỰC XÃ SUỐI TIÊN CŨ).jpg
THÁO GỠ LƯỚI TÀNG HÌNH TẠI XÃ SUỐI HIỆP (KHU VỰC XÃ SUỐI TIÊN CŨ).jpg
Phát hiện lưới tàng hình được giăng nhiều nơi

Tình trạng săn bắt trái phép đang diễn biến phức tạp, gây nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng quần thể chim yến – loài chim đặc hữu, nguồn tài nguyên vô giá của Khánh Hòa.

Điều này không chỉ đe dọa đa dạng sinh học mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành yến sào, một ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

ĐÂY LÀ CHIM MÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SĂN BẮT TRÁI PHÉP DÙNG ĐỂ DẪN DỤ CÁC CHIM KHÁC SA LƯỚI TÀNG HÌNH.jpg
ST - THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ PHÁT RA ÂM THANH DẪN DỤ CHIM YẾN.jpg
Chim mồi và bẫy âm thanh được sử dụng để săn bắt chim yến trái phép

Là đơn vị được giao quản lý 173 hang yến và 33 đảo yến, Công ty Yến Sào Khánh Hòa xác định việc bảo vệ và phát triển đàn chim yến là nhiệm vụ sống còn.

Công ty đã tăng cường tuần tra, phối hợp chính quyền địa phương và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.

ĐỘI CHỐNG SĂN BẮT CHIM YẾN LẬP BIÊN BẢN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG SĂN BẪY CHIM TRÁI PHÉP TẠI DIÊN THỌ (KHU VỰC XÃ DIÊN TÂN CŨ).jpg
Lập biên bản đối với đối tượng săn bẫy chim trái phép

Công ty Yến Sào Khánh Hòa kêu gọi toàn thể người dân và các cơ quan chức năng cùng chung tay bảo vệ đàn chim yến, bảo vệ "báu vật của biển trời" và gìn giữ niềm tự hào của Khánh Hòa.

Chim yến – món quà quý cho sức khỏe con người, niềm tự hào của biển trời, nguồn lực vững bền cho kinh tế quê hương.

K.H

Từ khóa

Chim yến Khánh Hòa săn bắt chim yến trái phép bảo vệ chim yến Yến Sào Khánh Hòa khai thác yến sào tài nguyên chim yến bẫy chim yến Yến sào.

