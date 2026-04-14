Nhà hát 40 năm tuổi bên Hồ Gươm đón Huân chương Lao động hạng Ba

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (tiền thân là Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương) được thành lập vào năm 1986. Các chương trình biểu diễn tại nhà hát thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Chúc mừng các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, viên chức của nhà hát, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm nhấn mạnh: “40 năm qua là hành trình sáng tạo, cống hiến và đổi mới không ngừng. Trong giai đoạn mới, nghệ thuật biểu diễn không chỉ là sáng tạo mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng giá trị xã hội, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia”.
Với những thành tích trong xây dựng các chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống và đương đại, cùng vai trò tiên phong trong cơ chế tự chủ tài chính, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận đóng góp cho sự phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà hát, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình 40 năm xây dựng và phát triển.