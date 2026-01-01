Nhà máy Đạm Phú Mỹ triển khai dự án Digital Twin 360

Đại diện lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho biết, đơn vị vừa khởi động dự án Digital Twin 360, ứng dụng bản sao số nhằm hiện đại hóa quản lý, vận hành và bảo trì nhà máy.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ đặt tại phường Phú Mỹ, TPHCM

Ngày 1-1, lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho biết vừa khởi động dự án triển khai phần mềm Bản sao số (Digital Twin) 360 tại nhà máy, với sự đồng hành của FPT Digital (Tập đoàn FPT).

Dự án Digital Twin 360 đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo trì bảo dưỡng tại nhà máy, hướng tới mô hình vận hành an toàn, hiệu quả và dựa trên dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ bản sao số giúp tăng cường khả năng truy xuất thông tin, giám sát hiện trường, nâng cao phối hợp giữa các bộ phận và rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Giải pháp Digital Twin 360 gồm bốn phân hệ cốt lõi: quản lý không gian 3D/360 độ, quản lý tài sản và dữ liệu trực quan, tương tác – cộng tác và tích hợp hệ thống mở rộng. Thông qua hệ thống này, kỹ sư có thể tiếp cận nhanh thông tin ngay tại vị trí thiết bị, hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời; trong khi lãnh đạo và các cấp quản lý có được cái nhìn tổng thể, trực quan và theo thời gian thực về hoạt động sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và độ chính xác trong công tác ra quyết định.

Trong giai đoạn đầu, FPT Digital sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo theo từng nhóm người dùng để từng bước xây dựng mô hình vận hành hiện đại.

THÀNH HUY