Sức sống cơ sở

Xã Bình Chánh: Tích cực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

SGGPO

Ngày 1-2, UBND xã Bình Chánh (TPHCM)  đã tổ chức lễ đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại khu định cư số 5 An Phú Tây, ấp 38, xã Bình Chánh.

Các tiêu chí để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu bao gồm: nâng cao đời sống vật chất người dân; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và trật tự đô thị; xây dựng đời sống văn hóa - thể thao, nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường; ứng dụng chuyển đổi số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò tự quản cộng đồng.

gen-h-z7489825515264_bea1b5aeb21cbf91a47760ac93441d0c.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Theo bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng dân cư trong thực hiện lối sống văn minh, an toàn, đoàn kết, phát triển bền vững. Đồng thời, làm cơ sở để nhân rộng ra các ấp khác trên địa bàn xã, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

gen-h-z7489828787743_d2c2522a7e3841c84748583277e404ef.jpg
Ra quân tổng vệ sinh môi trường

Tại buổi lễ, UBND xã cũng đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, phát quang bụi rậm; xử lý lấn chiếm lòng lề đường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trao tặng thùng rác thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

gen-h-z7489829431827_a99ea371ee0a4531e43bed420320de11.jpg
Cắt tỉa cây xanh
MINH HẢI

Từ khóa

xã bình chánh TPHCM khu dân cư kiểu mẫu văn minh đô thị

