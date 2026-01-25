Nhà thơ Nhật Chiêu ra mắt tập thơ "Nghìn nghi lễ tình"

Cuối năm 2025, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nhận giải thưởng mức B của Hội đồng Lý luận Trung ương cho ấn phẩm " Ba nghìn thế giới thơm" . Những ngày đầu năm 2026, ông gửi đến bạn đọc tập thơ " Nghìn nghi lễ tình" (Phanbook và NXB Phụ nữ Việt Nam), đánh dấu sự trở lại với thơ sau đúng 10 năm.

Ngày 25-1, tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (số 16, đường Alexandre De Rhodes, phường Sài Gòn, TPHCM), Công ty Phanbook tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt tập thơ Nghìn nghi lễ tình của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu. Đây là tập thơ thứ 2 của ông sau Tôi là một kẻ khác, được xuất bản vào năm 2016.

"Nghìn nghi lễ tình" là tập thơ thứ 2 của nhà thơ Nhật Chiêu sau đúng 10 năm kể từ "Tôi là một kẻ khác"

Nghìn nghi lễ tình là đan xen của nghi lễ tình - nghi lễ mùa - nghi lễ ngôn từ, tính biểu tượng quyện hòa trong thế giới cảm xúc huyền linh; đồng thời thể hiện khả năng tạo chữ - tạo nghĩa nhẹ nhàng và tài tình của tác giả. Nhà thơ Nhật Chiêu đã tạo ra một tương chiếu khác, nơi cái thanh đạm, bi cảm hòa cùng độ ngân của tiếng Việt, khiến cho mỗi trang sách trở thành một trải nghiệm thẩm mỹ quý giá và đầy ắp về tinh thần.

Nhà thơ Nhật Chiêu và TS Đào Lê Na giao lưu cùng bạn đọc tại chương trình

Trong Nghìn nghi lễ tình, cái đời thường và cái thiêng liêng không bị tách rời mà tồn tại song song, soi chiếu lẫn nhau. Cảm thức ấy được triển khai rõ nét qua cấu trúc tứ bình bằng ngôn từ gồm: Xuân khúc - Hạ khúc - Thu khúc - Đông khúc. Mỗi khúc thơ như một nhịp mùa, đồng thời cũng là một chặng đời. Ở đó, vòng mùa không còn là bối cảnh mà trở thành ẩn dụ cho vòng đời, cho thấy mỗi đổi thay không mang ý nghĩa kết thúc, mà là sự chuyển dịch sang một hình thức hiện diện khác.

Tại chương trình, đông đảo người tham dự đã được lắng nghe nhà thơ Nhật Chiêu chia sẻ về thơ, nhất là về việc giải mã trong cách thưởng thơ. Theo ông, mỗi loại hình nghệ thuật đều có chất liệu riêng và thơ là tấm màn ngôn ngữ.

PGS-TS Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ tại chương trình

“Nằm trong bút pháp ánh trăng, thơ Nhật Chiêu phả một màu dịu dàng huyền ảo lên tâm cảnh và phong cảnh, cho phép ý và lời cất cánh, bay và phiêu giữa muôn trùng”, PGS-TS Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận định.

QUỲNH YÊN