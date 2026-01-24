Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 24-1, Công an tỉnh Đồng Nai ra thông báo tìm bị hại trong vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đối tượng Vương Khánh Hưng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam. Ảnh: CATĐN

Trước đó, ngày 15-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (sinh năm 1992, trú tại ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Hưng là chuyên viên thuộc bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng, chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn, đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay.

Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động rồi giao thiết bị cho mình để thao tác thanh toán. Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân, sau đó đưa điện thoại lại để khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học, qua đó chiếm đoạt tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định số tiền Hưng chiếm đoạt là khoảng 2,8 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN