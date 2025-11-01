Nhanh chóng mở lại tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM

Dự kiến, tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM sẽ được triển khai trong tháng 12-2025.

Trưa 1-11, Sở Du lịch TPHCM thông tin, đơn vị đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mở lại tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM ngay trong tháng 12 tới.

Trước đó, chương trình bay ngắm cảnh TPHCM từng được thí điểm và ghi nhận phản hồi tích cực từ du khách trong nước cũng như quốc tế nhờ trải nghiệm mới lạ, góc nhìn toàn cảnh độc đáo về đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Ngay khi thí điểm, tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM thu hút sự quan tâm của du khách. Ảnh: THI HỒNG

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel cho biết, doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính: tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình.

Song song đó, có thêm các dịch vụ mở rộng như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của TPHCM.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ nhanh chóng vận hành ổn định, khai thác hiệu quả phân khúc khách lẻ, khách cao cấp và khách quốc tế”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Khách háo hức trải nghiệm tour trực thăng vào tháng 4-2022. Ảnh: THI HỒNG

Theo Sở Du lịch, việc khôi phục loại hình du lịch hàng không tầm thấp không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch đô thị, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo và tiên phong trong đổi mới sản phẩm.

Ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và đạt tổng doanh thu khoảng 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Việc khởi động lại tour trực thăng được xem là bước khởi đầu cho chuỗi sản phẩm du lịch hàng không, tương tự như các mô hình đã vận hành thành công tại Đà Nẵng, nơi du khách có thể chọn hành trình bay 10 hoặc 20 phút qua sông Hàn, bán đảo Sơn Trà và Hội An.

THI HỒNG