Sôi động du lịch về đêm ở phía Đông TPHCM

Thời gian gần đây, cảnh sắc về đêm ở khu vực phía Đông TPHCM dường như được khoác lên mình diện mạo mới: bờ biển lung linh, núi đồi lấp lánh, hòa cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… . ở khắp phố phường.

Quảng trường tháp Tam Thắng hàng đêm đều lung linh ánh đèn và sôi động với các hoạt động văn hóa - thể thao. Ảnh: QUANG VŨ

Hấp dẫn và độc đáo

Chiếc ca nô xé nước lướt nhanh trên mặt biển Côn Đảo. Chừng 20 phút sau, chúng tôi cập hòn Bảy Cạnh để theo tour đêm xem rùa đẻ trứng rạng sáng hôm sau. 1 giờ 35 phút, từ mặt biển, rùa mẹ đầu tiên đã xuất hiện. Một lúc sau, những quả trứng to bằng quả bóng bàn từ từ rơi xuống ổ. Anh Lee Ki Chan đến từ Hàn Quốc thốt lên: “Đúng là điều kỳ diệu của tự nhiên. Tôi tận mắt chứng kiến mà vẫn không thể tin được một con rùa có thể đẻ cả trăm quả trứng như vậy”.

Du khách xem rùa đẻ trứng vào ban đêm tại hòn Bảy Cạnh Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo: “Riêng tham quan - trải nghiệm đêm, Côn Đảo là nơi duy nhất khai thác hiệu quả loại hình này nhờ tính trải nghiệm cao, gắn với thiên nhiên và phù hợp nhu cầu chữa lành khi du khách được canh thức xem rùa đẻ, cứu hộ rùa mẹ, thả rùa con về biển tại Hòn Cau, Bãi Đất Dốc và hòn Bảy Cạnh”.

Chương trình nghệ thuật ban đêm trên đỉnh Núi Lớn thuộc Hồ Mây Park. Ảnh: QUANG VŨ

Với chương trình du lịch đêm Hồ Mây Park (phường Vũng Tàu, TPHCM) thường 18 giờ mới bắt đầu. Nhưng từ 16 giờ, Hồ Mây Park đã bắt đầu đón khách với hàng loạt các dịch vụ: chơi pickleball, tennis, tập gym, patin trong nhà, video game, bóng bàn, karaoke, bi-a, xem phim 7D, ngắm cảnh biển và thành phố về đêm, giải khát-nghe nhạc và ngắm Bãi Trước tại sân khấu ca nhạc Royal garden, tham quan các điểm văn hóa; xem thú đêm…

Người dân, du khách vui chơi trong Công viên Bãi Sau với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: QUANG VŨ

Hết biển đảo, núi non, tối cuối tuần người dân địa phương và du khách lại đưa nhau ra Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ánh sáng lung linh từ tháp Tam Thắng phản chiếu xuống mặt biển, từng nhóm bạn trẻ hào hứng “check-in”, các gia đình dạo bước trên vỉa hè rộng thoáng, tận hưởng làn gió biển mát lành; nhiều du khách nước ngoài tận dụng không gian tuyệt vời của Công viên Bãi Sau để chạy bộ; xem biểu diễn nghệ thuật…

Định vị du lịch đẳng cấp

Du lịch đêm đang được kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của du khách trải rộng từ Vũng Tàu, Hồ Tràm cho đến Côn Đảo với đầy đủ 5 nhóm sản phẩm: biểu diễn văn hóa - nghệ thuật; thể thao - chăm sóc sức khỏe - làm đẹp; mua sắm - giải trí; trải nghiệm - giáo dục - tâm linh; ẩm thực đêm).

Điển hình như không gian biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí tại The Grand Ho Tram hay sân chơi âm nhạc cuối tuần Hồ Mây Show trên Núi Lớn, ẩm thực đặc sản địa phương tại phố ẩm thực Hồ Tràm; mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn như Lotte, Co.op Mart, Go hay chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm. Bên cạnh đó là các chương trình ca nhạc đường phố, nhạc dân tộc, nhạc trẻ phục vụ khách du lịch cuối tuần, lễ tết.

Ven biển Phước Hải, Long Hải, chợ hải sản Xóm Lưới… đã hình thành phố hải sản hoạt động khá nhộn nhịp hàng đêm. Bên cạnh đó. các loại hình thể thao biển - chăm sóc sức khỏe - làm đẹp do các cơ sở dịch vụ lưu trú khai thác rất hiệu quả.

Các sản phẩm du lịch đêm còn tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, đồng thời định vị thương hiệu du lịch rõ nét hơn. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM khẳng định: Du lịch đêm là một trong những dư địa tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch phía Đông TPHCM trong giai đoạn mới. Không chỉ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, các sản phẩm du lịch đêm còn tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa, định vị thương hiệu điểm đến một cách rõ nét hơn.

QUANG VŨ