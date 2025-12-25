Tăng cường kiểm tra, quản lý giá phục vụ du lịch dịp tết

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường và giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, du lịch của người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Du khách nước ngoài tham quan tại Việt Nam

Theo văn bản do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông ký, thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ liên tiếp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước thực tế đó, Bộ VH-TT-DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế, kích cầu tiêu dùng, ổn định thị trường.

Đối với lĩnh vực du lịch, Bộ VH-TT-DL giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp cuối năm. Trong đó, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống, kịp thời chấn chỉnh tình trạng tăng giá bất hợp lý, ép giá, làm ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của du khách, qua đó góp phần tăng mức chi tiêu bình quân và giữ chân khách. Việc kiểm soát giá cả gắn với đảm bảo chất lượng dịch vụ được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh du lịch đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống tăng mạnh.

Bộ VH-TT-DL cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh liên kết trong phát triển du lịch, khuyến khích kết hợp hoạt động du lịch với tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Việc này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là tại những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Song song với các giải pháp quản lý thị trường, bộ đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường tuyên truyền về chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phản ánh kịp thời nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi kinh tế của các địa phương, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và tạo đồng thuận xã hội, góp phần ổn định thị trường du lịch và tiêu dùng dịp tết.

VĨNH XUÂN