Nhật Bản đầu tư mạnh cho quốc phòng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ Nhật Bản thông qua đề xuất ngân sách quốc phòng vượt ngưỡng 9.000 tỷ yen (tương đương 58 tỷ USD), cao hơn 9,4% so với năm ngoái, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách an ninh của nước này.

Nhật Bản đã quảng cáo mạnh các sản phẩm quân sự của mình tại triển lãm DSEI năm nay. Ảnh: TTXVN/X

Mức chi tiêu mới được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shinjiro Koizumi khẳng định là mức tối thiểu cần thiết để Nhật Bản thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Theo nhận định từ Euro News, với con số này, Nhật Bản sẽ vươn lên trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc.

Kế hoạch ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tập trung vào việc củng cố khả năng phản công và phòng thủ bờ biển bằng tên lửa đất đối hạm và kho vũ khí không người lái. Nhật Bản dự kiến chi 638 triệu USD để triển khai quy mô lớn các thiết bị không người lái trên không, trên biển và dưới nước nhằm giám sát và phòng thủ theo một hệ thống tên gọi là “lá chắn”. Hệ thống ven biển này dự kiến được triển khai vào tháng 3-2028. Nước này cũng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, thông qua hợp tác quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, sau khi nới lỏng đáng kể các hạn chế xuất khẩu trong những năm gần đây.

Chương trình quốc phòng trung hạn cũng ưu tiên các lĩnh vực chiến tranh hiện đại như không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử. Theo Chính phủ Nhật Bản, năm nay là năm thứ tư trong kế hoạch tăng cường quốc phòng kéo dài 5 năm của nước này, với mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các chi tiêu liên quan.

Trong thời gian gần đây, các sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đều đề cập việc nâng cao tiềm lực quốc phòng thông qua đầu tư cho quốc phòng. Tuy nhiên, dù có sự đầu tư mạnh mẽ về quân sự, Chính phủ Nhật Bản vẫn tái khẳng định lập trường tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp hòa bình. Tokyo cam kết duy trì chính sách chỉ nhằm mục đích phòng vệ; không trở thành cường quốc quân sự đe dọa các quốc gia khác; kiên trì thực hiện “3 nguyên tắc phi hạt nhân”: không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

THANH HẰNG