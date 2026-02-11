Thế giới

Nổ súng tại trường học ở Thái Lan, nghi phạm bị bắn hạ

SGGPO

Cảnh sát và nhà chức trách Thái Lan cho biết, nghi phạm trong vụ nổ súng tại một trường học ở tỉnh Songkhla, miền Nam nước này, chiều 11-2 đã bị bắn trọng thương.

khống chế.jpg
Cảnh sát khống chế nghi phạm. Ảnh BP

Theo Cục Điều tra trung ương Thái Lan, lực lượng cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm tại hiện trường.

Chính quyền tỉnh Songkhla cho biết, nghi phạm đã xông vào trường Phatong Prathan Khiriwat ở huyện Hat Yai trong "tình trạng kích động và mang theo súng".

Tin trước đó cho biết, một nam thanh niên có vũ trang đã bất ngờ xông vào trường, nổ súng làm một số giáo viên và học sinh bị thương. Hơn 300 học sinh được cho là mắc kẹt bên trong trường, trong khi nữ hiệu trưởng bị bắn trọng thương được giải cứu ra ngoài.

Cảnh sát 2.jpg
Cảnh sát bao vây trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh; BP

Truyền thông địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, cảnh sát nhận được cuộc gọi về một nam thanh niên 18 tuổi có hành vi bạo lực và tìm cách làm hại mẹ mình tại một ngôi nhà gần trường.

Trong lúc lực lượng chức năng cố gắng xoa dịu tình hình, nghi phạm được cho là đã giật một khẩu súng trường M4 từ cảnh sát. Sau đó, nghi phạm chạy vào khuôn viên trường ngay trước giờ tan học.

Nhân chứng cho biết, nghi phạm tìm một giáo viên từng kỷ luật em gái của y.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Từ khóa

Thái Lan trường học bắt cóc xả súng con tin nghi phạm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn