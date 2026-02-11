Nổ súng tại trường học ở Thái Lan, nghi phạm bị bắn hạ

Cảnh sát và nhà chức trách Thái Lan cho biết, nghi phạm trong vụ nổ súng tại một trường học ở tỉnh Songkhla, miền Nam nước này, chiều 11-2 đã bị bắn trọng thương.

Cảnh sát khống chế nghi phạm. Ảnh BP

Theo Cục Điều tra trung ương Thái Lan, lực lượng cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm tại hiện trường.

Chính quyền tỉnh Songkhla cho biết, nghi phạm đã xông vào trường Phatong Prathan Khiriwat ở huyện Hat Yai trong "tình trạng kích động và mang theo súng".

Tin trước đó cho biết, một nam thanh niên có vũ trang đã bất ngờ xông vào trường, nổ súng làm một số giáo viên và học sinh bị thương. Hơn 300 học sinh được cho là mắc kẹt bên trong trường, trong khi nữ hiệu trưởng bị bắn trọng thương được giải cứu ra ngoài.

Cảnh sát bao vây trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh; BP

Truyền thông địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, cảnh sát nhận được cuộc gọi về một nam thanh niên 18 tuổi có hành vi bạo lực và tìm cách làm hại mẹ mình tại một ngôi nhà gần trường.

Trong lúc lực lượng chức năng cố gắng xoa dịu tình hình, nghi phạm được cho là đã giật một khẩu súng trường M4 từ cảnh sát. Sau đó, nghi phạm chạy vào khuôn viên trường ngay trước giờ tan học.

Nhân chứng cho biết, nghi phạm tìm một giáo viên từng kỷ luật em gái của y.

HUY QUỐC