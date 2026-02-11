Thế giới

2 phi công Indonesia bị bắn chết

Chiều 11-2, cơ trưởng và cơ phó chuyến bay của hãng hàng không Smart Air đã thiệt mạng trong một vụ tấn công có vũ trang khi máy bay đang hạ cánh tại sân bay Koroway Batu, thuộc huyện Boven Digoel, tỉnh Nam Papua.

Chiếc máy bay sau khi bị tấn công. Ảnh: ANTARA

Theo hãng thông tấn Indonesia Antara, Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không (Bộ Giao thông Vận tải Indonesia), ông Lukman F. Laisa xác nhận, chiếc máy bay là loại Cessna Grand Caravan, mang số đăng ký PK-SNR, đang bay từ sân bay Tanah Merah đến sân bay Koroway Batu trong cùng huyện. Khi máy bay vừa hạ cánh, các tay súng đã xả súng vào 2 phi công. Chuyến bay còn có 12 hành khách người lớn và một trẻ sơ sinh. Tất cả các hành khách đều an toàn.

Cảnh sát Indonesia cho biết, sẽ triển khai lực lượng thuộc Chiến dịch Peace Cartenz 2026 để điều tra vụ tấn công.

Ở Indonesia, các nhóm vũ trang liên quan đến phong trào ly khai Free Papua Movement (OPM) thường xuyên sử dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường để gieo rắc nỗi sợ hãi. Các cuộc tấn công của họ từng nhắm vào công nhân xây dựng, giáo viên, tài xế xe ôm, người bán hàng rong và cả máy bay dân sự.

KHÁNH MINH

