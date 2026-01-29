Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM bị đề nghị 12-13 năm tù

Sáng 29-1, phiên tòa xét xử các bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) kết thúc xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM) mức án 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) bị đề nghị 15-17 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại phiên tòa

11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù theo các tội danh khác nhau.

Về đề nghị mức án trên, Viện Kiểm sát căn cứ vào vị trí công tác, vai trò, tính chất, mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả thiệt hại; đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo tích cực, hợp tác, thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu giúp sức không đáng kể.

Đại diện Viện Kiểm sát cho hay, các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của VICEM, xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang, đáp ứng yêu cầu tiêu chí chuyển đổi lên tập đoàn vì sự nghiệp phát triển của VICEM. Song, trong quá trình triển khai thực hiện, các bị cáo đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu, nên đã lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án không đúng quy định. Các bị cáo cố ý tính toán và hợp thức các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan.

Theo cáo buộc, VICEM trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Dự án khởi công giữa năm 2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng của Nhà nước.

ĐỖ TRUNG