Đưa học sinh trải nghiệm các nghề truyền thống ở nông thôn

Clip các em học sinh tham quan Lò lu Đại Hưng

Chương trình có sự tham gia của 100 học sinh các trường Nguyễn Văn Cừ (phường Thủ Dầu Một); Nguyễn Trung Trực (phường Thuận An) và Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Lợi).

Đây là đợt trải nghiệm cuối trong chuỗi hoạt động được tổ chức năm 2026, nhằm giúp học sinh tiếp cận thực tế các ngành nghề nông thôn, nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa của các làng nghề, đồng thời bồi đắp ý thức bảo tồn các ngành nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hoạt động trải nghiệm thi vẽ heo đất. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đã tham quan và trải nghiệm tại Công ty TNHH MTV Sơn mài Định Hòa (phường Chánh Hiệp) – cơ sở có hơn 45 năm gìn giữ và phát triển nghề sơn mài truyền thống. Các em được tìm hiểu quy trình chế tác sản phẩm và thực hành một số công đoạn như tạo vóc, hom sơn, vẽ trang trí, dát vàng, cẩn trứng, mài hoàn thiện...

Các em học sinh tham quan Lò lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tiếp đó, các em được đến tham quan Lò lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp), một cơ sở sản xuất còn hoạt động của làng nghề gốm cổ có lịch sử hơn 160 năm. Tại đây, các em được tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm gốm truyền thống, như: lu, khạp, chum, vại và những giá trị văn hóa gắn với nghề gốm.

Tại trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thủ Dầu Một), các em học sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa nông thôn như: Không gian chợ quê, thi vẽ heo đất, trang trí quang gánh, thi rao hàng, trải nghiệm se và phơi nhang, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM.

Tham quan, trải nghiệm tại Công ty TNHH MTV Sơn mài Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM cho biết, thông qua các hoạt động thực tế, chương trình góp phần giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của các ngành nghề ở nông thôn, khơi dậy tình yêu đối với di sản nghề truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị của nông thôn trong quá trình phát triển của TPHCM.

ĐỨC TRUNG