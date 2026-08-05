Đặc khu Côn Đảo: Nhiều không gian để trẻ em trải nghiệm, trưởng thành

Trưởng thành với học kỳ trên biển

“Lần đầu tiên, con tự dậy vào lúc 5 giờ sáng để tập thể dục, tự giặt quần áo, tự rửa chén, tự gấp chăn màn… mà không cần sự hỗ trợ của ai cả” - trong giây phút chia tay chương trình “Học kỳ trên biển”, em Trần Bảo Châu (học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo) xúc động kể về hành trình trưởng thành của mình trong môi trường học làm chiến sĩ như vậy. Giữa vùng đất được bao bọc bởi biển xanh và lưu giữ những trang sử hào hùng của dân tộc, mùa hè của các em được viết nên bằng những bài học về kỷ luật, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm.

Gần 100 học sinh tham gia các hoạt động của “Học kỳ trên biển”, tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chương trình “Học kỳ trên biển - Học làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng” lần đầu tiên tổ chức tại Côn Đảo, với sự tham gia của gần một nửa học sinh trên địa bàn đặc khu. Trong 5 ngày, gần 100 “chiến sĩ nhí” được làm quen với nếp sống quân ngũ, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu, tham gia các hoạt động đồng đội trên bãi biển, bảo vệ môi trường. Cùng với đó là chương trình dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử đấu tranh của dân tộc…

Thượng tá Đỗ Quốc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh: “Chương trình là hành trình để các em khám phá chính mình, học cách trưởng thành trong môi trường quân đội. Đặc biệt, việc được học tập và trải nghiệm tại vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc sẽ giúp mỗi học sinh hiểu hơn về giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến”.

Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo Đỗ Phi Phúc cho biết: “Địa phương sẽ mở rộng kết nối với Thành Đoàn TPHCM, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để đưa thêm nguồn lực, đội hình tình nguyện đến với Côn Đảo, từng bước hình thành những sân chơi thường xuyên, lâu dài thay vì chỉ diễn ra vào dịp hè”.

Không chỉ có “Học kỳ trên biển”, mùa hè năm nay, khắp Côn Đảo rộn ràng với nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi. Ở hội trường nhỏ của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, những câu chuyện về Bác Hồ, về các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại Côn Đảo được các em kể lại bằng giọng nói trong trẻo tại Hội thi Kể chuyện sách hè. Tại các điểm sinh hoạt hè, những lớp học đàn, học vẽ sáng tạo, trò chơi dân gian, sinh hoạt kỹ năng, trải nghiệm bảo vệ môi trường... diễn ra sôi nổi, mang đến cho các em một mùa hè lý thú. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhỏ nhưng thiết thực cũng được thực hiện. Mái che khu vui chơi tại Trường Mầm non Hướng Dương được đưa vào sử dụng giúp trẻ em có thêm không gian vui chơi ngoài trời giữa cái nắng đặc trưng của đảo. Những góc đọc sách, không gian sinh hoạt cộng đồng cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi Côn Đảo.

Nhiều sân chơi ý nghĩa

Anh Đỗ Phi Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo hè đặc khu Côn Đảo chia sẻ, đối với trẻ em trên đảo, điều kiện tiếp cận các sân chơi văn hóa, thể thao và trải nghiệm hạn chế hơn rất nhiều so với đất liền. “Là địa phương biệt lập, việc mời giáo viên, huấn luyện viên hay chuyên gia từ đất liền ra đảo gặp không ít khó khăn về chi phí và điều kiện đi lại. Vì vậy, mỗi chương trình được tổ chức đều có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập, trải nghiệm của trẻ em vùng biển đảo”, anh Phúc nói.

Theo anh Phúc, một mùa hè ý nghĩa không dừng ở việc giúp các em vui chơi trong ba tháng nghỉ hè mà còn phải tạo môi trường để phát triển toàn diện, gieo vào tâm hồn các em những giá trị tốt đẹp. Chính vì vậy, các hoạt động năm nay đều hướng tới việc trang bị kỹ năng an toàn, hình thành văn hóa đọc, ý thức bảo vệ môi trường… Địa phương đặc biệt chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, lòng biết ơn các thế hệ đi trước, ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo định hướng của đặc khu Côn Đảo, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển các mô hình như: không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian đọc sách, sân chơi thiếu nhi ngay tại khu dân cư, cùng các câu lạc bộ STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao. Song song đó là việc duy trì thường xuyên các lớp kỹ năng sống, chuyển đổi số và các hoạt động trải nghiệm gắn với lịch sử, môi trường và biển đảo…

KHÁNH CHI