Thường trực HĐND TPHCM giám sát công tác sắp xếp, xử lý tài sản công

Chiều 4-8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM có buổi giám sát chuyên đề “Công tác sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TPHCM” tại một số UBND xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc

Tại buổi giám sát, đại diện UBND các xã, phường, đặc khu báo cáo, trao đổi tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp; làm rõ số lượng cơ sở nhà, đất được giao quản lý, hiện trạng sử dụng, tình trạng pháp lý, kết quả thực hiện phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Danh ghi nhận những kết quả bước đầu của các xã, phường, đặc khu; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với từng cơ sở nhà, đất; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các trụ sở được giao; khẩn trương xử lý các cơ sở dôi dư; bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.