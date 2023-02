Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận tỷ USD

Mặc dù tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong năm 2022 bị ảnh hưởng do cạn hạn mức tín dụng, nhưng theo kết quả vừa được các NHTM công bố, trong năm 2022, nhiều ngân hàng đã đạt mức lợi nhuận tỷ USD (khoảng hơn 23.000 tỷ đồng).

Cụ thể, Vietcombank đạt mức lợi nhuận trước thuế hơn 37.358 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021. BIDV cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 23.057 tỷ đồng, tăng 70,2% so với năm trước. VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 21.113 tỷ đồng trong năm qua, cao hơn 20% so với năm 2021.

Không chỉ các NHTM có vốn nhà nước có mức lợi nhuận cao, mà khối NHTM tư nhân cũng tham gia vào câu lạc bộ lợi nhuận tỷ USD ngày càng nhiều. Cụ thể, Techcombank đạt mức lợi nhuận 25.568 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. VPB cũng có mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất tăng 48% so với năm trước…