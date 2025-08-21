Cổ phiếu ngân hàng tăng trần hàng loạt, VN-Index lại bứt tốc

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 21-8 tiếp tục tăng mạnh nhưng vẫn tái diễn tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”. Khối ngoại vẫn miệt mài "xả hàng" trên sàn HOSE khiến thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Trong đó, nhóm “cổ phiếu vua” tăng mạnh với hàng loạt cổ phiếu tăng trần và sát trần: TPB, STB, MSB, VIB, SSB, OCB. Ngoài ra, LPB tăng 5,79%, VPB tăng 5,75%, ACB tăng 5,18%, BVB tăng 6,29%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phân hóa: VIX giảm 4,11%, VDS giảm 1,68%, BSI giảm 2,11%. Ngược lại, SSI tăng 2,63%, ORS tăng 1,92%; FTS, CTS, HCM tăng gần 1%.

Còn nhóm bất động sản và đầu tư công vẫn bị bán mạnh nên tiếp tục giảm sâu: CEO giảm 4,25%, PDR giảm 3,06%, NLG giảm 3,25%, NVL giảm 3,16%, TCH giảm 3,83%, DIG giảm 2,6%, VPI giảm 3,09%; HHV giảm 2,6%, VSC giảm 2,85%, VGC giảm 3,99%...

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu tiêu dùng cũng giảm mạnh: PAN giảm 4,77%, DBC giảm 3,35%, BAF giảm 3,4%, NAV 4,4%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,64 điểm (1,42%) lên 1.688 điểm với 118 mã tăng, 214 mã giảm và 46 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,66 điểm (0,23%) lên 284,39 điểm với 71 mã tăng, 106 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 51.600 tỷ đồng, tăng 16.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 55.000 tỷ đồng, giảm 18.100 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 11 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 2.417 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: VPB gần 588 tỷ đồng, HPG gần 344 tỷ đồng và CTG gần 241 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN