VN-Index giảm mạnh sau nhiều phiên lập đỉnh

Dù đã thu hẹp đà giảm gần 1/3 nhưng VN-Index chốt phiên cuối tuần mất gần 43 điểm. Sắc xanh mắt mèo xuất hiện ở tất cả các nhóm ngành. Trước áp lực chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư, thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 62.300 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 22-8 đã quay đầu giảm mạnh sau khi VN-Index liên tục thiết lập đỉnh thời gian qua. Thị trường biến động mạnh trước áp lực chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư. VN-Index có thời điểm giảm gần 60 điểm, xuống thấp nhất 1.630,51 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm khi chốt phiên còn giảm gần 43 điểm.

Trong khi nhóm “cổ phiếu vua” tăng trần hàng loạt trong phiên giao dịch lập đỉnh mọi thời đại vào phiên trước thì trong phiên hôm nay lại giảm sàn và sát sàn hàng loạt góp phần kéo VN-Index giảm sâu: SHB, VPB, EIB giảm sàn; TCB giảm 6,14%, MBB giảm 4,61%, STB giảm 3,98%, ABB giảm 6,43%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh: VND, BSI giảm kịch biên độ; SHS giảm 5,64%, MBS giảm 6,39%, VCI giảm 5,87%, SSI giảm 3,51%, ORS giảm 3,76%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có lực cầu mạnh khiến một số cổ phiếu phục hồi tích cực nhưng đa số vẫn còn giảm sâu: SCR, LDG, AGG, NHA giảm sàn; DIG giảm 6,78%, CEO giảm 5,24%, DXG giảm 4,05%, HDC giảm 5,26%, NVL giảm 5,64%. Một số cổ phiếu chốt phiên đã lấy lại sắc xanh khi chốt phiên là PDR tăng 1,05%, KBC tăng 2,64%, NLG tăng 1,44%.

Không chỉ các nhóm ngành chính, nhóm cổ phiếu đầu tư công, năng lượng, tiêu dùng cũng lao dốc với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn như: VSC, DPG, PC1, VGC, ANV, BSR…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 42,53 điểm (2,53%) còn 1.645,47 điểm với 275 mã giảm, 76 mã tăng và 27 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 11,91 điểm (4,19%) còn 272,48 điểm với 147 mã giảm, 33 mã tăng và 45 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 62.300 tỷ đồng, tăng 10.700 tỷ so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 66.500 tỷ đồng, tăng 11.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại kéo dài đà bán ròng phiên thứ 12 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.348 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu HPG gần 588 tỷ đồng, HPG bị bán ròng gần 1.042 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 325 tỷ đồng, STB gần 109 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN