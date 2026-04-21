Nhiều nơi mưa dông trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Chiều 21-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp báo cáo tình hình thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến 27-4, tức ngày 9 đến 11 tháng 3 Âm lịch).

Nhiều nơi có thể mưa dông trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, tại khu vực Bắc bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi (riêng ngày 25-4 có mưa rào và dông rải rác).

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung bộ, chiều tối và tối 25-4 có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày trời nắng, khu vực Nam bộ có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do thời tiết đang chuyển mùa nên trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông thường, theo như quy luật hàng năm, vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, tại khu vực di tích lịch sử Đền Hùng có mưa rào lớn (còn gọi là mưa rửa đền). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định năm nay, tại khu vực Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), nơi diễn ra các hoạt động chính của Giỗ tổ Hùng Vương, từ ngày 25 đến 27-4, xác suất mưa 60-65%. Nhiệt độ dao động 23-30 độ C. Trong đó, ngày 25-4 nhiệt độ 23-28 độ C, ngày 26 và 27-4 khoảng 24-30 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong dịp nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có thể có mưa rào rải rác và dông. Khu vực Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam bộ tiếp tục duy trì nắng nóng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

PHÚC VĂN