TPHCM: Hơn 3.000 lượt phụ huynh mua sách giáo khoa trong hai ngày nghỉ lễ

Sáng 31-8, ghi nhận tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho thấy, số lượng phụ huynh đến mua sách giáo khoa (SGK) duy trì ở mức ổn định. Trong hai ngày nghỉ lễ đã có hơn 3.000 lượt phụ huynh đến mua SGK.

Phụ huynh mua SGK cho con tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào sáng 31-8

Cụ thể, trong hai ngày 29 và 30-8, NXBGDVN tại TPHCM phục vụ khoảng 1.500 lượt phụ huynh mua SGK mỗi ngày. Sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, có khoảng 3.000 lượt phụ huynh đến mua SGK.

Sáng nay (ngày 31-8), ghi nhận cho thấy số lượng phụ huynh đến mua SGK vẫn ổn định như hai ngày trước đó. Nhân viên NXBGDVN liên tục hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh tìm mua SGK theo nhu cầu sử dụng của con em.

Phụ huynh đến trụ sở NXBGDVN tại TPHCM mua SGK vào sáng 31-8

Theo chị T.N, phụ huynh có con năm nay học lớp 10 tại TPHCM, SGK lớp 10 sáng nay đã có đủ bộ. Phụ huynh mua các đầu sách theo môn học và chuyên đề tự chọn ở trường của con.

Một phụ huynh mua đủ bộ SGK lớp 10 cho con vào sáng 31-8

Tuy nhiên, một phụ huynh khác cho biết, SGK môn Toán và Tiếng Việt tập 2 lớp 9 sáng nay không có hàng. Nhân viên NXBGDVN tại TPHCM cho biết, một số đầu sách đang được ưu tiên phân bổ về các trường học theo nhu cầu đặt mua của các trường.

"Nếu phụ huynh không mua lẻ bên ngoài được có thể đăng ký mua tại trường để NXBGDVN cung cấp theo số lượng chính xác. Từ nay đến ngày 5-9, SGK vẫn tiếp tục được in bổ sung để phục vụ khách lẻ", đại diện NXBGDVN thông tin.

Theo thống kê của NXBGDVN, tính đến hết ngày 29-8, đơn vị đã cung ứng 25,8 triệu bản SGK cho thị trường TPHCM, nhiều hơn 300.000 bản so với ngày 25-8 (25,5 triệu bản), đạt 103% so với kế hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu mua SGK duy trì ở mức cao của phụ huynh, trụ sở NXBGDVN tại TPHCM mở cửa bán SGK xuyên lễ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 tất cả các ngày nghỉ lễ.

THU TÂM