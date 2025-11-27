Nhiều ý kiến mới, mang tính gợi mở và đột phá cao cho TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, các ý kiến đều thống nhất về yêu cầu cấp bách phải có cơ chế mới, vượt trội, linh hoạt, đủ tầm cạnh tranh quốc tế cho TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương kết luận hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Cuối chiều 27-11, phát biểu kết luận Hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TPHCM", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, các ý kiến đều thống nhất về yêu cầu cấp bách phải có cơ chế mới, vượt trội, linh hoạt, đủ tầm cạnh tranh quốc tế cho TPHCM.

“Nghị quyết 98 cần được nâng cấp theo hướng mở rộng hơn, trao quyền thực chất hơn cho TPHCM và tính ổn định, dự đoán của chính sách là yếu tố then chốt trong thu hút nhà đầu tư chiến lược”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ghi nhận nhiều ý kiến mới, mang tính gợi mở và đột phá cao như đề xuất về các tiêu chí phân nhóm lĩnh vực theo mục tiêu để thu hút nhà đầu tư chiến lược; đề xuất xây dựng “Nghị quyết sandbox thể chế” riêng cho TPHCM; đề xuất hình thành các “vùng đổi mới sáng tạo” hoặc khu thương mại tự do theo chuẩn quốc tế để TPHCM thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, chính sách thuế linh hoạt, cơ chế tài chính quốc tế hóa, tạo sức hút mạnh mẽ với các tập đoàn toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đề xuất đáng lưu ý khác bao gồm việc phát triển mạng lưới metro và hệ thống đô thị TOD; đột phá thủ tục hành chính với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư siêu tốc (trong 48 giờ) cho các dự án chiến lược trong khu quy hoạch; cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ dám nghĩ, dám làm; áp dụng chiến lược thu hút nhân tài với thuế thu nhập cá nhân ưu đãi và cấp thẻ vàng thường trú.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Các bài trình bày, ý kiến phát biểu của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp để xây dựng báo cáo kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền, góp phần vào quá trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Phát biểu bế mạc hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn sự hiện diện và tham gia tham luận, thảo luận của các đại biểu, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị đã tổ chức thành công hội thảo.

ANH PHƯƠNG