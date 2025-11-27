Tháo gỡ các “nút thắt” mang tính cấu trúc để TPHCM thu hút mạnh mẽ đầu tư và nhà đầu tư chiến lược

Hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TPHCM“ do Thành ủy TPHCM - UBND TPHCM phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức đang diễn ra chiều nay, 27-11 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại kỳ họp thứ 10 (đang diễn ra).

Các đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (từ trái qua) đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của TPHCM trong nền kinh tế Việt Nam như một cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế lớn nhất với mức đóng góp trên 23% GDP quốc gia, “nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế của đất nước”.

“TPHCM đang trên con đường trở thành “một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới”, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã hơn một lần khẳng định với Đảng bộ và nhân dân Thành phố”, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã tạo chuyển biến tích cực, giúp kinh tế Thành phố phục hồi và tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đủ để tháo gỡ các “nút thắt” mang tính cấu trúc, nhất là trong thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược. Chính vì vậy, hội thảo càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 với nhiều chính sách mới, trong đó có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Với vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo định hướng xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, đồng thời là cơ quan theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng hội thảo là cơ hội quý báu để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách đổi mới, đột phá đưa TPHCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, góp phần quan trọng hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Đến thời điểm hiện tại, dự thảo Nghị quyết đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để trình Quốc hội thông qua ngay trong kỳ họp thứ 10. Thông qua hội thảo hôm nay, Thành phố rất mong muốn quý vị đại biểu đóng góp thêm sự cần thiết, các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 sửa đổi. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Được gợi mở 3 vấn đề cần tập trung thảo luận.

Thứ nhất, định vị vai trò then chốt của nhà đầu tư chiến lược như những đối tác kiến tạo phát triển, chứ không chỉ là người bỏ vốn đầu tư vào một dự án cụ thể vì mục đích kinh doanh. Thành phố cần những đối tác có năng lực công nghệ, quản trị và kết nối với thị trường toàn cầu; chuyển giao tri thức và công nghệ… để đồng hành, giúp cho Thành phố thoát bẫy thu nhập trung bình, bứt tốc tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các trụ cột tăng trưởng; trong đó nhấn mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics, cảng biển, du lịch - văn hóa thể thao, chỉnh trang đô thị và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, nền tảng số phục vụ đô thị thông minh... nhằm tạo hành lang pháp lý linh hoạt và đầy đủ cho Thành phố, trong thu hút nhà đầu tư chiến lược để hình thành các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Thứ ba, thiết kế khung chính sách chung về trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư; các chính sách linh hoạt, cụ thể và riêng biệt cho từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, lưu ý các chính sách ưu đãi vượt trội, phân nhóm dự án để áp dụng các ưu đãi khác nhau và gắn với khả năng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ. Đồng thời, cần chú trọng tính ổn định trong chính sách, nhất quán trong thực thi và minh bạch trong tiếp cận thông tin.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để thành phố "có áo mới, đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh" để phát triển trong thời gian tới theo kỳ vọng của Trung ương và nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra với thành phố.

ANH PHƯƠNG