Nhộn nhịp thi công tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Dù áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu và nắng nóng gay gắt, không khí thi công trên tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vẫn diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Những cây cầu cạn trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Thực hiện: HIẾU GIANG

Cầu cạn trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Tây Ninh Hòa

Dự án tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài gần 120km, nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1 (dài 31,5km), còn lại do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai.

Đoạn tuyến thuộc gói thầu xây lắp số 2, qua xã Tây Ninh Hòa đã được nhà thầu Phương Nam thảm nhựa

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án thành phần 1 có 3 gói thầu xây lắp, đến nay thi công đã đạt sản lượng khoảng 83%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Trong đó, 20km đầu tuyến đã hoàn thành 100% khối lượng, được thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác. Đối với 11,5km còn lại, sản lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Cầu Hòn Lai tại Km27, thuộc xã Tây Ninh Hòa đang được nhà thầu Bắc Trung Nam hoàn thành. Cầu dài 600m, băng qua thung lũng dài nhất trong dự án thành phần 1

Khu vực này chủ yếu là địa hình đồi núi nên phương án khả thi được lựa chọn là xây dựng cầu cạn vượt thung lũng. Nếu làm đường nền thông thường sẽ gặp nhiều khó khăn do cần khối lượng vật liệu san lấp rất lớn, có thể ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên xung quanh.

Tính từ Đông sang Tây, dự án thành phần 1 có 20 cầu thuộc các phường, xã: Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định và Tây Ninh Hòa, được đặt tên hoặc gọi theo số Km.

Để thi công các cầu, tại một số vị trí, nhà thầu phải xây dựng trụ cầu cao hàng chục mét

Công nhân nhà thầu Bắc Trung Nam thi công cầu Hòn Lai

Do khu vực chủ yếu là đồi núi, địa hình phức tạp nên việc tiếp cận công trường và tổ chức thi công cũng gặp nhiều khó khăn

Cầu cửa Đông vượt thung lũng dẫn vào hầm Phượng Hoàng

Tại gói thầu xây lắp số 3, đoạn giáp ranh tỉnh Đắk Lắk do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công, hơn 80 công nhân cùng gần 40 phương tiện, máy móc đang tập trung thi công cầu Cửa Đông và cầu Km30. Hiện các trụ cầu đã hoàn thành, chờ lao dầm; cầu Km30 đã lao lắp 2/13 nhịp, còn cầu Cửa Đông đã lao lắp 4/17 nhịp.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, những ngày qua công nhân Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn vẫn miệt mài làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu

Ông Nguyễn Quy Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 3, cho biết hai cây cầu nằm trong khu vực rừng tự nhiên, thiếu bãi đúc dầm; trong khi giá vật liệu, giá dầu tăng đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Tuy vậy, đơn vị vẫn huy động lực lượng tăng ca, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.

Phía Đông hầm Phượng Hoàng thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Hầm có chiều dài khoảng 1,7km, đã thông toàn bộ hai nhánh vào tháng 12-2025

Theo ông Phạm Văn Hòa, dự án đang gặp nhiều khó khăn do thiếu bãi đúc dầm, nguồn vật liệu khan hiếm, giá xăng dầu, sắt thép tăng cao... Tuy vậy, các nhà thầu vẫn huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ; phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2-9 và hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6-2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn 117km, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

HIẾU GIANG