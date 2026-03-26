Vượt khó trên các công trình trọng điểm

Bằng việc linh hoạt điều tiết kế hoạch thi công, sử dụng thiết bị máy móc hợp lý, nhiều nhà thầu đang nỗ lực vượt qua áp lực tăng giá để tăng tốc thi công, đưa những dự án trọng điểm quốc gia ở miền Trung vào khai thác đúng tiến độ.

Thi công cuốn chiếu

Dù nắng gay gắt, không khí làm việc trên các công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, công nghiệp… ở Quảng Ngãi và Gia Lai vẫn nhộn nhịp. Tại dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị cơ giới tập trung thi công các hạng mục san gạt mặt bằng, đắp nền, khoan cọc nhồi cầu…

Ông Nguyễn Thành Công, cán bộ điều hành gói thầu số 1 Dự án thành phần 1 của dự án này, cho biết, giá dầu tăng kéo theo chi phí vận tải, vận hành thiết bị tăng nên các mũi tổ chức thi công tập trung, hạn chế di chuyển máy móc, tránh ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể dự án.

Máy móc thi công tập trung dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn ẢNH: VĂN THẮNG

Tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế), máy móc, nhân lực được huy động tối đa, đẩy nhanh tiến độ trên 40 mũi thi công. Theo đại diện liên danh các nhà thầu thi công gói thầu XL2 đoạn từ Km37+300 đến Km102+200 của dự án này, việc thi công cuốn chiếu, liên hoàn tại các đoạn tuyến hay các hạng mục cọc nhồi trước mùa mưa bão năm 2026 vừa góp phần giảm chi phí nhiên liệu vừa duy trì tiến độ các hạng mục khác...

Trên công trường mở rộng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra tất bật. Các nhà thầu đẩy mạnh thi công 3 ca, 4 kíp để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài cuối năm 2025. Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án này, chia sẻ, khối lượng thi công dự án đã trên 85% giá trị hợp đồng. Trên tuyến có 50 cây cầu, toàn bộ dầm cầu đã được đúc xong, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện...

Máy móc thi công tập trung dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên ẢNH: VĂN THẮNG

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Công trường dự án đường băng số 2 và các hạng mục phụ cận sân bay Phù Cát hiện huy động hơn 1.000 công nhân, kỹ sư cùng gần 600 phương tiện, máy móc thi công liên tục. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rút ngắn tiến độ 3 tháng, hướng tới hoàn thành vào ngày 30-6-2026, các nhà thầu đang tăng tốc triển khai trên toàn tuyến.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đại diện chủ đầu tư 2 dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường băng số 2 sân bay Phù Cát), thông tin, các nhà thầu thường xuyên cập nhật, báo cáo biến động giá nhiên liệu và tác động đến từng khâu thi công.

Do những dự án được áp dụng hợp đồng có cơ chế điều chỉnh giá, nên khi chi phí nhiên liệu tăng cao bất thường, các nhà thầu đã kiến nghị Thủ tướng xem xét cơ chế hỗ trợ, bù đắp, trong khi chủ đầu tư sẵn sàng áp dụng khi có hướng dẫn chung. Trước mắt, các nhà thầu chủ động điều phối thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng. Từng chi phí phát sinh sẽ được cập nhật, đánh giá cụ thể để xem xét hỗ trợ.

Liên quan đến việc gỡ khó cho doanh nghiệp khi giá nhiên liệu và vật liệu tăng, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, ban đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thi công, sau đó cập nhật đơn giá của địa phương để được tính đúng, tính đủ. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị cập nhật đơn giá về vật liệu, phù hợp với thực tế.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết, sau nhiều lần lỗi hẹn, Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 cơ bản được gỡ vướng khâu giải phóng mặt bằng và đang được tăng tốc để thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4-2026. Công trình có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B. Chiều dài thiết kế xây dựng tuyến khoảng 7,785km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An 2,36km, phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km.

VĂN THẮNG - NGỌC OAI