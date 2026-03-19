Đắk Lắk đề xuất làm đường kết nối tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Chiều 19-3, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực tế dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn dự án thành phần 3 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 48km, tổng mức đầu tư 6.165 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 4.026/4.276 tỷ đồng, tương đương 94,14% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 0,9% so với kế hoạch.

Dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng tại các nút giao, bố trí tái định cư và tình trạng tái lấn chiếm hành lang thi công.

Tại buổi kiểm tra, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị triển khai tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đường Đông – Tây.

Theo đề xuất, dự án có điểm đầu tại Km0+00 (xã Ea Knuếc), kết nối với nút giao Km117+593 của cao tốc; điểm cuối tại Km5+041 (phường Tân Lập), kết nối với quốc lộ 27 và các tuyến Võ Nguyên Giáp – Đam San. Tổng chiều dài khoảng 5km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 800 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 604,5 tỷ đồng; còn lại là chi phí tư vấn, quản lý và dự phòng. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương dự kiến mỗi bên bố trí 50%.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao

Việc đầu tư tuyến đường kết nối sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả tuyến cao tốc, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh thi công để sớm hoàn thành dự án. Đối với dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của địa phương, tỉnh chịu trách nhiệm bố trí vốn giải phóng mặt bằng, ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng.

MAI CƯỜNG