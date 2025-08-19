Những công trình hợp lòng dân ở phường Bình Lợi Trung (TPHCM)

Những ngày này, người dân sinh sống tại phường Bình Lợi Trung (TPHCM) vô cùng phấn khởi khi thông tin nhiều dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn đang chuẩn bị khởi công. Trong số đó có nhiều công trình người dân mong mỏi từ lâu như: rạch Xuyên Tâm, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm.

Hẻm 482 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) khang trang sau khi được nâng cấp, sửa chữa

Đồng bộ chỉnh trang đô thị

Trong không khí rộn ràng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Lợi Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Đình Cần (74 tuổi) vui mừng cùng người dân trong hẻm 233 Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung) tham gia treo cờ Tổ quốc dọc tuyến hẻm.

Trong niềm vui chung ấy, ông Cần chia sẻ: “Hôm góp ý văn kiện đại hội phường, tôi thấy nhiều công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị được đưa cụ thể vào văn kiện, trong đó có thông tin hoàn tất sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm. Những công trình mà văn kiện đưa ra rất hợp với mong mỏi của người dân. Đây là niềm vui chung của tất cả người dân chúng tôi”.

Cũng như ông Cần, nhiều người dân ở khu vực vui mừng đón nhận thông tin cuối năm 2025, phường sẽ khởi công nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Bởi từ nhiều năm nay, dù là mưa hay thủy triều nhỏ, tuyến đường cũng bị ngập nước, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đầu năm nay, người dân sống trong hẻm 482 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) phấn khởi khi tuyến hẻm được nâng cấp, sửa chữa khang trang. “Trước khi nâng cấp, tuyến hẻm đã xuống cấp, nhiều nơi lồi lõm, dù không mưa vẫn đi lại khó khăn. Khi địa phương nâng cấp, tuyến hẻm khô ráo, sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện, nên cuộc sống cũng từ đó phát triển tốt hơn”, bà Phạm Thị Thịnh, người dân ở hẻm này cho biết.

Thời gian qua, phường Bình Lợi Trung đã tập trung, nỗ lực thực hiện công tác chỉnh trang phát triển đô thị. Qua đó, nhiều con đường, hẻm được nâng cấp, mở rộng góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị hiện đại, nâng cao môi trường, chất lượng sống của người dân địa phương. Trong đó có thể kể đến Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung Lê Hoàng Linh Phương, đến nay, người dân tại phường cơ bản đồng thuận với phương án hỗ trợ và tái định cư của dự án rạch Xuyên Tâm, giúp người dân ổn định cuộc sống. Từ những giải pháp đồng bộ của chính quyền, nhất là sự đồng thuận cao của người dân, công trình trọng điểm này qua địa bàn phường và nhiều công trình chỉnh trang đô thị khác được tập trung triển khai thực hiện để sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Hành động vì dân

Gần 2 tháng qua, người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Lợi Trung cảm nhận được sự thuận lợi khi nơi đây có phục vụ wifi tốc độ cao, máy in tài liệu, máy scan. Phường còn cử người hướng dẫn người dân tra cứu và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hành chính. Ngoài đổi mới phương thức phục vụ, cán bộ phường còn tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số khi có nhiều phần mềm để giúp quản lý, đôn đốc công việc được nhanh chóng, không gây phiền hà, trễ hạn hồ sơ của người dân.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Lợi Trung

Theo Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Lợi Trung Dương Tấn Khanh, từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm tiếp nhận và giải quyết hơn 4.000 hồ sơ của người dân, trong đó có gần 20 hồ sơ nộp trên cổng thông tin trực tuyến mỗi ngày. Điều này cho thấy người dân đang dần có thói quen nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà.

Chia sẻ về mục tiêu, quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực phường Bình Lợi Trung Võ Hoàng Phú cho biết, Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị phường quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân. Đặc biệt, phường ưu tiên cải tạo hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bí thư phường Bình Lợi Trung Thái Thị Hồng Nga cho biết thêm, phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các phường trước sáp nhập, phường Bình Lợi Trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện đạt kết quả cao các dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án chỉnh trang đô thị. Trong đó, tập trung thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm và các con đường, tuyến hẻm.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Lợi Trung lần thứ I (phiên trù bị) đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Đồng chí Thái Thị Hồng Nga cho biết, rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm mang tính đột phá không chỉ giúp cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - dịch vụ mới cho phường. Vì vậy, phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời lên kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi chỉnh trang, tạo trục không gian xanh, sạch, đẹp và thu hút đầu tư.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Lợi Trung đề ra 12 chỉ tiêu, 3 chương trình: chỉnh trang đô thị; giảm ô nhiễm môi trường và chất thải nguy hại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường. Phường cũng đặt ra đề án tăng cường xã hội hóa đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông trong khu dân cư. Phường cũng xác định 12 công trình, dự án trọng điểm. Trong số này có hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hạ tầng Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật); bồi thường mở rộng đường Lương Ngọc Quyến; hoàn tất hồ sơ sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm; hoàn tất hồ sơ xây dựng mới trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm; sửa chữa, cải tạo nâng tầng trường THCS Bình Lợi Trung; sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6 (cơ sở 1). Cùng với đó, nâng cấp, cải tạo hẻm 482 Lê Quang Định (từ đường Lê Quang Định đến giáp hẻm 273 Nguyễn Văn Đậu); nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Nơ Trang Long (từ cầu Băng Ky đến cầu Bình Lợi); nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ đường Nguyễn Văn Đậu đến đường Nguyễn Thượng Hiền) và sửa chữa các trụ sở làm việc.

THÁI PHƯƠNG