Khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng phường Phú Thọ Hòa phát triển nhanh, bền vững

Đến dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Thọ Hòa đề ra 33 chỉ tiêu, 9 chương trình và 6 công trình trọng điểm. Trong đó có công trình sửa chữa, nâng cấp 15 tuyến đường, hẻm; xây dựng trường học; phối hợp thực hiện mở rộng nút giao Bình Long - Gò Dầu đủ lộ giới 20m; xây dựng, sửa chữa chống dột 10 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Phú Thọ Hòa trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, ủy quyền.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM yêu cầu, phường Phú Thọ Hòa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ưu tiên công nghệ xanh, công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng yêu cầu, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 29 đồng chí. Đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Trần Tú làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Công Chánh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa phát động, quyên góp được hơn 41 triệu đồng ủng hộ người dân khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

CẨM TUYẾT