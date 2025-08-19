Phường Đông Hòa phát huy lợi thế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng chính quyền, kiện toàn tổ chức, bộ máy, hướng đến mục tiêu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện thường xuyên.

Phường quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức đúng theo quy định và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhận, công tác đào tạo chuyên môn sâu, trình độ chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước được quan tâm thường xuyên...

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nổi bật hoạt động Logistics là lĩnh vực có sự tăng trưởng bình quân khá thông qua việc đầu tư mở rộng quy mô kho bãi, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ về kho, bãi, khai thuế hải quan, vận chuyển hàng hóa, vận tải. Riêng Cảng tổng hợp Bình Dương diện tích trên 5ha được trang bị các thiết bị nâng hạ container và xếp dỡ hàng hóa hiện đại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vận tải bằng đường thủy.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Công Danh, nhiệm kỳ 2025-2030, phường để ra 27 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để phát triển phường Đông Hòa theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Anh Đức biểu dương những thành tích mà phường Đông Hòa đã đạt được, đồng thời ghi nhận tinh thần phê bình, tự phê bình trước những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Đông Hòa cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, xây dựng lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ khoa học gần dân, sát dân và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí yêu cầu phường tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ thương mại, các ngành dịch vụ chất lượng cao; gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Công Danh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

XUÂN TRUNG