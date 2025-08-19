Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Đông Hòa phát huy lợi thế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

SGGPO

Chiều 19-8, Đảng bộ phường Đông Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

z6922961471154_612e7a5a7c4c0b584851060f5be4efc9.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng chính quyền, kiện toàn tổ chức, bộ máy, hướng đến mục tiêu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện thường xuyên.

Phường quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức đúng theo quy định và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhận, công tác đào tạo chuyên môn sâu, trình độ chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước được quan tâm thường xuyên...

z6922961478781_752b111f0b15017eb3c602f3ab413f52.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nổi bật hoạt động Logistics là lĩnh vực có sự tăng trưởng bình quân khá thông qua việc đầu tư mở rộng quy mô kho bãi, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ về kho, bãi, khai thuế hải quan, vận chuyển hàng hóa, vận tải. Riêng Cảng tổng hợp Bình Dương diện tích trên 5ha được trang bị các thiết bị nâng hạ container và xếp dỡ hàng hóa hiện đại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vận tải bằng đường thủy.

z6922961523529_08e5ca3bdc1347d97ef50463db10d213.jpg
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Công Danh, nhiệm kỳ 2025-2030, phường để ra 27 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để phát triển phường Đông Hòa theo hướng văn minh, hiện đại.

IMG_0204.JPG
Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Anh Đức biểu dương những thành tích mà phường Đông Hòa đã đạt được, đồng thời ghi nhận tinh thần phê bình, tự phê bình trước những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Đông Hòa cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, xây dựng lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ khoa học gần dân, sát dân và đẩy mạnh chuyển đổi số.

z6922961514924_903b8436590e8f7fbb45634264e6ef32.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí yêu cầu phường tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ thương mại, các ngành dịch vụ chất lượng cao; gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Công Danh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Võ Trọng Tài Dương Anh Đức UBND phường Đông Hòa Cảng tổng hợp Bình Dương Nguyễn Công Danh Khu công nghiệp dệt may Thuế hải quan Đông Hòa Kho bãi Xếp dỡ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn