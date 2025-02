Những đảng viên say mê và sáng tạo trong lao động

Trong số những tấm gương tiêu biểu, có những con người đã cống hiến cả tuổi trẻ và tâm huyết của mình để không ngừng đổi mới, phát triển và cống hiến.

Gắn bó hơn 24 năm với Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai), anh Huỳnh Quốc Tuấn là một tấm gương sáng về sáng tạo và cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến của anh, đặc biệt là hệ thống van điều áp tự động cho khu ly tâm, đã giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Anh Huỳnh Quốc Tuấn (bìa trái) cùng đồng nghiệp nghiên cứu, sáng tạo các sáng kiến kỹ thuật mới. Ảnh: THANH TUẤN

Nhà máy Đường An Khê không chỉ là một cơ sở sản xuất, mà còn là điểm tựa kinh tế của hàng nghìn hộ nông dân trồng mía tại khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai. Nhờ những nỗ lực của anh Tuấn và tập thể công nhân, quá trình thu mua nguyên liệu luôn diễn ra ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập bền vững cho bà con.

Anh Tuấn tâm sự: “Gắn bó với nhà máy từ khi còn trẻ, tôi luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Sự phát triển của nhà máy không chỉ giúp tôi có một công việc ổn định mà còn giúp sản phẩm Việt vươn ra thị trường thế giới”.

Tương tự, anh Trần Quang Khải là công nhân của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam (Hà Nội) - một doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản. Anh không chỉ là người thợ giỏi mà còn là bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn tận tâm.

Con đường đến với Đảng của anh không hề dễ dàng, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, anh đã trở thành một trong những đảng viên tiêu biểu trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Anh Khải cho biết, doanh nghiệp của anh luôn chú trọng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI, một lĩnh vực còn gặp nhiều thách thức. Anh đề xuất mở thêm các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho cấp ủy trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động tổ chức đảng tại đây.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn là người tiên phong trong công tác công đoàn, phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

“Là đảng viên, tôi luôn tâm niệm rằng phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, giúp công nhân có môi trường làm việc tốt hơn”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, anh Lê Văn Bình - Tổ trưởng sản xuất của Chi nhánh Gỗ Phú Quý thuộc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - được biết đến là người không ngừng sáng tạo, đổi mới trong lao động. Những cải tiến kỹ thuật của anh, đặc biệt trong pha chế sơn PU, đã giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh Bình còn sáng chế ra nhiều loại máy móc như máy nhám chổi, máy quay đánh nhám, giúp giảm công sức lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với những đóng góp nổi bật, anh đã nhiều lần được UBND tỉnh Quảng Bình và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. Anh không chỉ là một người thợ giỏi mà còn là một đảng viên gương mẫu, luôn truyền đạt kinh nghiệm và nâng cao tay nghề cho đồng nghiệp.

Ngược ra vùng mỏ tỉnh Quảng Ninh, là trường hợp tiêu biểu khác - anh Nguyễn Quốc Dần, người đã có gần 18 năm gắn bó với ngành than. Anh Dần hiện là Tổ trưởng sản xuất tại Công ty Than Dương Huy (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam). Anh không chỉ là người thợ giỏi mà còn là một “chiến sĩ an toàn” thực thụ. Với phương châm “an toàn để sản xuất”, anh đã có nhiều sáng kiến giúp giảm thiểu tai nạn lao động và cải thiện điều kiện làm việc trong hầm lò.

Anh Nguyễn Quốc Dần trong phân xưởng khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Một trong những sáng kiến nổi bật của anh là thay đổi thiết kế ống cao áp của giá thủy lực, giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động. Ngoài ra, anh còn cải tiến hệ thống lối đi lại trong hầm lò, giúp công nhân di chuyển an toàn hơn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để thông báo về lễ tôn vinh những tấm gương sáng và xuất sắc này (sẽ diễn ra tối 16-2 sắp tới, dự kiến Chủ tịch Quốc hội đến dự). Theo đại diện tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổng cộng năm nay có 95 công nhân lao động là đảng viên được vinh danh, khen thưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - nữ công (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, sự kiện tổ chức lần thứ nhất này đặt tiêu chí chỉ lựa chọn và biểu dương những công nhân lao động trực tiếp sản xuất, cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng sản xuất trở xuống, có ít nhất 10 năm công tác và là đảng viên từ đủ 3 năm trở lên (chưa vinh danh những trường hợp là lãnh đạo của các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, đơn vị…).

Theo đánh giá của tổ chức công đoàn, trong số 95 công nhân lao động là đảng viên, mỗi người một công việc, một lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung của những công nhân tiêu biểu này là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết với nghề. Họ không chỉ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp mà còn lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, tiên phong trong đổi mới.

Các tiêu chí để xét chọn bao gồm chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những sáng tạo trong quá trình làm việc. Người được xét chọn phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, đoàn kết, gương mẫu trong công tác và đời sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ thông tin về lễ tuyên dương 95 đảng viên tiêu biểu là công nhân lao động

Còn theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, lễ tuyên dương được tổ chức là một trong những hoạt động nhằm khích lệ ngày càng thêm nhiều công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện thành đảng viên. Công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn, góp phần khẳng định và phát huy vai trò của công đoàn trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ năm 2018 đến năm 2023, các cấp công đoàn đã giới thiệu hơn 700.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó gần 400.000 người được kết nạp vào Đảng. Trong năm 2024, các cấp công đoàn đã giới thiệu 158.813 đoàn viên ưu tú, trong đó 80.327 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng.

