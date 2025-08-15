Các giải pháp đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống

Ngày 15-8, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM và Báo Pháp Luật TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

Dự hội thảo có TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Quang cảnh hội thảo

Đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp

Nghị quyết 66-NQ/TW là một văn kiện có ý nghĩa pháp lý đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang định hình lại mọi khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của quốc gia, trong đó có công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết 66 cũng đánh dấu bước ngoặt có tính cách mạng về hoàn thiện pháp luật.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết, hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trao đổi, phân tích và đề xuất những khuyến nghị thiết thực, có giá trị tham khảo cao cho quá trình cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết 66, đưa những định hướng quan trọng này vào cuộc sống, trở thành nền tảng và động lực phát triển đất nước.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM, cho rằng Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp. Thay vì chỉ xem pháp luật là công cụ quản lý nhà nước đơn thuần, Nghị quyết đã nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Nhà báo Mai Ngọc Phước phát biểu đề dẫn

Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu phải bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp thực thi pháp luật.

Các Chủ tọa của Hội thảo (từ trái qua): Phó Chánh án TAND TPHCM Quách Hữu Thái; PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TPHCM

Theo đó, đội ngũ này cần phải có tư duy phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Khi hành động vì lợi ích chung, sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong thi hành pháp luật sẽ được nâng cao đáng kể, tạo niềm tin vững chắc trong xã hội.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo đã thảo luận, tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66, đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66, truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.

Tính kế thừa, phát triển trong kỷ nguyên mới

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, Nghị quyết 66 được ban hành kế thừa từ Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Kế thừa Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới… Vì vậy, Nghị quyết 66 được ban hành có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại hội thảo

Theo TS Nguyễn Thanh Tú, Quốc hội đã ban hành 2 nghị quyết để triển khai thi hành Nghị quyết 66. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết để xử lý vấn đề quy hoạch phân khu. Theo đó, Nghị quyết đã trao quyền chủ động cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm

Với khối lượng công việc rất nhiều và khó, TS Nguyễn Thanh Tú đề nghị cần có sự chung tay, phối hợp của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan chức năng liên quan và từ các cơ quan báo chí để truyền thông chính sách, truyền thông pháp luật, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với thông điệp “xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá”, Nghị quyết 66 khẳng định vai trò then chốt của một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

THU HOÀI