Ra mắt giải pháp đào tạo lái ô tô trên nền tảng số tích hợp AI

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp chuẩn hóa nội dung theo quy định pháp luật mới, mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện để học viên tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Sáng 15-8, tại TPHCM, Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát tổ chức họp báo ra mắt giải pháp đào tạo lý thuyết lái ô tô trên nền tảng số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho các hạng B (xe số sàn, số tự động, bao gồm xe điện) và hạng C1. Đây được xem là bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số của ngành đào tạo lái xe tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong đào tạo lái xe, Công ty Hiệp Phát quy tụ đội ngũ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm về AI, phần mềm quản lý đào tạo và điện toán đám mây. Công ty hợp tác với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán – Trường ĐH Bách khoa TPHCM và Công ty TNHH Viettel–CHT để phát triển giải pháp công nghệ số toàn diện.

Giải pháp do Công ty Hiệp Phát nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ cả cơ sở đào tạo và học viên. Với cơ sở đào tạo, quản lý khóa học, xác thực khuôn mặt để ghi nhận quá trình học, theo dõi tiến độ, tự động xuất báo cáo theo mẫu chuẩn. Với học viên có thể học mọi lúc mọi nơi qua học liệu số thuyết minh bằng AI, mô hình 3D, bài giảng 360°, luyện 600 câu hỏi sát hạch, 120 tình huống mô phỏng… giúp tăng tỷ lệ đậu ngay từ lần đầu.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đại diện Công ty Hiệp Phát, giải pháp này giúp giảm chi phí, dễ triển khai trên diện rộng, bảo mật cao, và hỗ trợ lượng truy cập lớn. Học viên hoàn thành phần lý thuyết có thể đăng ký thực hành ngay, rút ngắn thời gian học và thi sát hạch.

Công ty Hiệp Phát đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong xây dựng mô hình đào tạo lái xe hiện đại, tiệm cận chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lái xe và đảm bảo an toàn giao thông. Công ty cũng có chính sách giảm 15% học phí cho cán bộ, công nhân viên chức, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhận định, giải pháp đào tạo lái xe ô tô trên nền tảng số tích hợp AI mà Công ty Hiệp Phát vừa giới thiệu là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đào tạo lái xe.

Việc ứng dụng AI không chỉ giúp chuẩn hóa nội dung theo quy định pháp luật mới, mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện để học viên tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lái xe và đảm bảo an toàn giao thông cho thành phố.

QUỐC HÙNG