Hơn 200 đoàn viên, thanh niên ra quân dọn rác dọc bãi biển Quảng Ngãi

Sáng 15-8, hơn 200 đoàn viên, thanh niên từ các lực lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ra quân dọn rác dọc bãi biển thôn Sơn Trà (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đoàn viên, thanh niên thuộc Lực lượng Vũ trang tỉnh Quảng Ngãi (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Liên chi đoàn 3 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ), Chi đoàn 2 (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi), Chi đoàn Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn thanh niên xã Vạn Tường ra quân dọn dẹp khu vực bãi biển Sơn Trà.

Các lực lượng ra quân dọn vệ sinh bãi biển thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải được đào lên từ dưới lớp cát dày. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Bãi biển Sơn Trà đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lượng rác thải từ nhiều nguồn bao gồm rác thải sinh hoạt, rác từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, rác từ thượng nguồn sông Trà Bồng trôi ra cửa biển rồi tấp vào bãi biển Sơn Trà... gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Bãi biển dọc thôn Sơn Trà ô nhiễm nặng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải nhựa, ni lông... đang gây ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vạn Tường, cho biết: “Hằng năm, lượng rác thải nhựa từ thượng nguồn trôi theo sông Trà Bồng đổ ra cửa biển rồi tấp vào khu vực thôn Sơn Trà, gây ô nhiễm nghiêm trọng trên chiều dài gần 500m bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân".

Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường”.

Lượng rác đóng dày dưới lớp rác được đào lên. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng cảnh sát biển đang dọn sạch rác thải. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải các loại từ gỗ, củi khô, túi nylon, rác sinh hoạt... có rất nhiều. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải và vận chuyển đến nơi tập kết chung.

Những bao nhựa tích tụ lâu ngày, bị vùi sâu dưới lớp cát, dần mục nát và trở thành nguồn ô nhiễm tiềm ẩn cho môi trường biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Hoạt động góp phần giúp bãi biển Sơn Trà khôi phục cảnh quan tự nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia dọn dẹp rác thải trên bãi biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh đồng thời kết hợp tuyên truyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Qua đó, với sự chung tay của lực lượng đoàn viên, thanh niên, sẽ góp phần giúp biển Sơn Trà nhanh chóng được dọn sạch rác. Đơn vị thu gom rác đã hỗ trợ tiêu hủy, xử lý lượng rác thu gom với khoảng 10 tấn.

Đưa rác đi tiêu hủy, xử lý. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa rác đi tiêu hủy, xử lý. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồng chí Trần Xuân Đức, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết: “Hôm nay, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dọn sạch bãi biển, xử lý các khu vực tập kết rác, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, chung tay bảo vệ môi trường và cảnh quan ven biển”.

