Hơn 200 đoàn viên, thanh niên ra quân dọn rác dọc bãi biển Quảng Ngãi

Các đoàn viên, thanh niên thuộc Lực lượng Vũ trang tỉnh Quảng Ngãi (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Liên chi đoàn 3 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ), Chi đoàn 2 (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi), Chi đoàn Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn thanh niên xã Vạn Tường ra quân dọn dẹp khu vực bãi biển Sơn Trà.
Bãi biển Sơn Trà đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lượng rác thải từ nhiều nguồn bao gồm rác thải sinh hoạt, rác từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, rác từ thượng nguồn sông Trà Bồng trôi ra cửa biển rồi tấp vào bãi biển Sơn Trà... gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vạn Tường, cho biết: “Hằng năm, lượng rác thải nhựa từ thượng nguồn trôi theo sông Trà Bồng đổ ra cửa biển rồi tấp vào khu vực thôn Sơn Trà, gây ô nhiễm nghiêm trọng trên chiều dài gần 500m bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân".
Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường”.
Rác thải các loại từ gỗ, củi khô, túi nylon, rác sinh hoạt... có rất nhiều. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải và vận chuyển đến nơi tập kết chung.
Qua đó, với sự chung tay của lực lượng đoàn viên, thanh niên, sẽ góp phần giúp biển Sơn Trà nhanh chóng được dọn sạch rác. Đơn vị thu gom rác đã hỗ trợ tiêu hủy, xử lý lượng rác thu gom với khoảng 10 tấn.
Đồng chí Trần Xuân Đức, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết: “Hôm nay, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dọn sạch bãi biển, xử lý các khu vực tập kết rác, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, chung tay bảo vệ môi trường và cảnh quan ven biển”.