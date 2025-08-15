Phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) ra mắt Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự

Camera AI có cảm biến để quan sát ban đêm, ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt tốc độ, đi ngược chiều... góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 15-8, Công an phường Tăng Nhơn Phú tổ chức khánh thành Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Ông Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, cho biết vừa triển khai 8 mắt camera AI tại các tuyến đường: Lê Văn Việt, Trương Văn Thành, giao lộ Lã Xuân Oai - Làng Tân Phú, giao lộ Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng, giao lộ Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam, giao lộ song hành Xa lộ Hà Nội - đường D400, giao lộ Đình Phong Phú - Tăng Nhơn Phú.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Camera AI tại phường Tăng Nhơn Phú

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát huy hiệu quả và hỗ trợ các giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí để mở rộng hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự; xây dựng trung tâm giám sát hình ảnh camera ngày càng hoàn thiện, góp phần kéo giảm tội phạm, nâng cao khả năng khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Phường cũng sẽ khôi phục và kết nối các mắt camera AI của Đề án 68 vào hệ thống camera tại trung tâm giám sát.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, mô hình camera giám sát về an ninh trật tự là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi trực tuyến về tình hình đảm bảo giao thông, trật tự đô thị, hệ thống camera còn có chức năng lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú

Lấy ví dụ vụ việc hồi tháng 7-2025, tại phường xảy ra vụ cướp giật vé số, từ thông tin ban đầu cùng với việc trích xuất camera AI, công an phường đã phối hợp với PC02 bắt được đối tượng trong vòng 12 giờ tính từ lúc sự việc xảy ra.

Theo Bí thư Đảng ủy phường, bên cạnh ghi lại hình ảnh, video để xử lý dữ liệu trực tiếp nhận diện khuôn mặt, việc lưu trữ dữ liệu cũng giúp truy xét nhanh các đối tượng vi phạm. Đề nghị Công an phường tiếp tục phát huy, triển khai đặt camera AI trên các tuyến đường trọng điểm.

Tính năng nổi bật của camera gồm nhận diện biển số ô tô, xe máy chính xác đến 98% trong điều kiện lý tưởng; có cảm biến để quan sát ban đêm; ghi nhận hành vi vi phạm như vượt tốc độ, đi ngược chiều, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm; tích hợp AI xử lý dữ liệu ngay trong thiết bị, không cần máy chủ trung gian.

THU HƯỜNG