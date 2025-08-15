Lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, tinh thần Việt Nam trên môi trường số

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi “Bản sắc” trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi “Bản sắc”

Cuộc thi nhằm khuyến khích cộng đồng tìm hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số. Chương trình do Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ VH-TT-DL tổ chức.

Nội dung gồm hai phần: Vodcast “Đối thoại Bản sắc” khuyến khích sáng tạo video ngắn chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện và góc nhìn độc đáo về văn hóa Việt và trắc nghiệm “Hiểu biết Bản sắc” kiểm tra kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch cùng những thành tựu nổi bật của ngành. Cuộc thi mở rộng cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, diễn ra trực tuyến trên website www.bansac.vn.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, gồm nhiều hạng mục cho các tác phẩm Vodcast xuất sắc, lượt bình chọn cao và kết quả trắc nghiệm nổi bật, cùng các phần thưởng phụ hấp dẫn. Thời gian nhận tác phẩm Vodcast từ ngày 15 đến 25-8; bình chọn và thi kiến thức từ ngày 28-8 đến 6-9.

Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường

Phát biểu tại lễ phát động, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, môi trường số không phải là mối đe dọa mà chính là công cụ mạnh mẽ nhất để tiếp cận, làm mới và lan tỏa văn hóa Việt tới giới trẻ. Ông cho rằng giới trẻ sẽ là lực lượng tiên phong để đưa bản sắc văn hóa Việt “sống” mạnh mẽ trên không gian số, bằng sự sáng tạo và hấp dẫn.

Bộ VH-TT-DL kỳ vọng “Bản sắc” sẽ trở thành điểm nhấn truyền thông ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa Việt Nam và kết nối cộng đồng trong nước, quốc tế qua các nền tảng hiện đại, công bằng và sáng tạo.

MAI AN