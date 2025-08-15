Chủ đầu tư “kêu cứu” vì người dân “xé rào” qua cầu Đại Ngãi 2

Người dân tự ý dỡ rào, lắp ván lên cầu, leo trèo, vào cầu buôn bán hàng rong… khiến chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi 2 phải “kêu cứu” địa phương để hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Người dân tự ý dỡ rào chắn để lên cầu Đại Ngãi 2

Ngày 15-8, thông tin từ Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi 2 cho biết đã có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân không tự ý vào công trường cầu Đại Ngãi 2 trên Quốc lộ 60.

Ban Quản lý Dự án 85 cho biết, phần cầu chính của cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành thi công, nối thông phía bờ thuộc xã Đại Ngãi với xã An Thạnh (Cần Thơ). Thế nhưng, phần đường 2 đầu cầu đang trong thời gian gia tải chờ lún, phải chờ hết lún để thi công móng mặt đường và công trình phụ trợ.

Người dân tập trung đông tại khu vực công trường cầu Đại Ngãi 2

Trước đó, ngày 1-8, phần cầu chính cầu Đại Ngãi 2 đã được cho người dân lưu thông tạm trong 3 ngày và đã đóng tới nay. Sau đó, chủ đầu tư, nhà thầu đã bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và rào chắn (biển báo, dây phản quang, dải phân cách cứng...) nhằm ngăn người không phận sự vào khu vực thi công, không lên cầu.

Buôn bán hàng rong xuất hiện trong công trường cầu Đại Ngãi 2

Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn, tổ chức bán hàng rong trong công trường, lắp ván tạo dốc để đưa xe máy, xe đạp qua cầu, leo trèo, đứng lên lan can thép... vẫn thường xuyên diễn ra. Mặc dù, nhà thầu đã bố trí nhân sự nhắc nhở, vận động, thế nhưng do số lượng người lên cầu quá đông nên không thể ngăn cản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, thất thoát tài sản công và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý Dự án 85 đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng công an phối hợp vận động, tuyên truyền để người dân không lên cầu, không vào công trường.

Rào chắn tại chân cầu Đại Ngãi 2 bị đổ ngã

Ông Huỳnh Thành An, Chủ tịch xã An Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý đi vào công trường đang thi công cầu Đại Ngãi 2.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 hỗ trợ lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực cấm vào công trường cầu; lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực cấm, khi phát hiện trường hợp tự ý tháo dỡ rào chắn đi vào công trình và tổ chức bán hàng rong trong phạm vi công trường thì kịp thời ngăn chặn, nhắc nhở, xử lý nghiêm theo quy định.

TUẤN QUANG