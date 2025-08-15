Đồng bộ giải pháp kéo giảm ô nhiễm không khí đô thị

Hội thảo thông tin các nguồn gây ô nhiễm không khí tại TPHCM bao gồm: giao thông đường bộ chiếm 35% lượng phát thải; công nghiệp và sản xuất chiếm 25%; xây dựng chiếm 15%. Trong số những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, lĩnh vực giao thông và sản xuất công nghiệp được xem là “thủ phạm” chính. Để có thể giữ gìn bầu không khí trong lành trong đô thị, cần triển khai đồng bộ các giải pháp.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: MINH HẢI

Theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, tại một số thành phố như Hà Nội, TPHCM, không khí ở khu vực ngoại thành vẫn “dễ thở” hơn khu vực trung tâm nội thành. TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong việc kéo giảm ô nhiễm không khí nhưng chưa đủ. Nguyên nhân là do chưa kiểm soát tốt các nguồn thải; thiếu dữ liệu để xây dựng các chính sách và kế hoạch hành động; thiếu sự phối với các tỉnh lân cận (tính liên kết vùng); kinh phí để kéo giảm ô nhiễm không khí còn hạn chế; dường như vấn đề ô nhiễm không khí chỉ ở cấp thành phố, trách nhiệm chỉ thuộc về cơ quan chuyên môn là Sở NN-MT, thiếu vắng ở cấp phường, xã.

TS Hoàng Dương Tùng "hiến kế" các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ảnh: MINH HẢI

TS Hoàng Dương Tùng cũng kiến nghị các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí như đẩy mạnh chuyển đổi số để chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng không khí ở các đô thị phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ không khí cần phải xác định đó là trách nhiệm không chỉ của UBND TP, Sở NN-MT mà còn là trách nhiệm của các ban ngành khác (xây dựng, công thương, tài chính) và các phường, xã thuộc các vùng lân cận. Mỗi địa phương cần phải có chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể giảm thiểu ô nhiễm không khí (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ…).

Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cũng đề xuất các giải pháp như: TPHCM cần quy hoạch đô thị xanh, hạ tầng xanh (metro, xe buýt công cộng); gia tăng không gian xanh (công viên, rừng và vành đai xanh); công trình xanh; kiểm soát bụi trong xây dựng (áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn cho các công trường xây dựng); cải thiện quản lý chất thải (nâng cao hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, thúc đẩy tái chế và các sáng kiến chuyển đổi năng lượng).

Các chuyên gia chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: MINH HẢI

Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở NN-MT TPHCM cho biết, TPHCM đã và đang triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp như: các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải; kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, nông nghiệp. Tiếp tục công tác ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; triển khai các nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo ô nhiễm không khí. Ưu tiên đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Rà soát cơ sở dữ liệu nguồn thải có phát sinh khí thải và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cho TPHCM giai đoạn 2026-2030.

MINH HẢI