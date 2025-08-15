Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị… của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ hàng năm của cấp ủy các cấp và kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị đều xác định: Xây dựng tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng, trong đó xây dựng “thế trận lòng dân” là nền tảng, quyết định; tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng, đồng thuận ủng hộ, đánh giá cao.

Trong đó, có chủ trương xây dựng chốt dân quân thường trực, tăng dày lực lượng thường xuyên bảo vệ biên giới đất liền. Đến nay, đã xây dựng, kiên cố hóa 68/72 chốt dân quân biên giới.

Chủ trương đưa dân lên định cư ở biên giới bằng việc triển khai Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt biên phòng biên giới để quân dựa vào dân bảo vệ biên cương, dân dựa vào quân yên tâm canh tác. Quân khu 7 đã xây dựng 58 điểm với hơn 800 căn nhà; xây dựng 2 điểm trường mẫu giáo liền kề điểm dân cư biên giới. Những ngôi nhà mới khang trang cùng cơ sở hạ tầng như điện, đường, nước sạch... đã giúp các hộ dân an cư lạc nghiệp. Người dân yên tâm bám đất, tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ biên cương.

Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Điểm trường mầm non biên giới tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh)

Bên cạnh đó là chủ trương tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hàng năm tổ chức tốt gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp lễ, tết.

Quân khu 7 cũng đã xây hơn 2.000 căn nhà tặng gia đình chính sách, gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo...; hỗ trợ và xây dựng 152 công trình văn hóa, thể dục thể thao. Những công trình ý nghĩa này đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đoàn kết lương - giáo và gắn bó đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị LLVT Quân khu ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức tôn giáo; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo cùng tham gia làm công tác dân vận; tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp dân tu sửa các công trình phúc lợi, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Ngoài ra, hỗ trợ địa phương đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, Quân khu 7 tổ chức chương trình “Xuân chiến sĩ”, các đơn vị tổ chức hoạt động “Tết quân - dân”; gặp mặt đại biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo; thăm, tặng quà gia đình chính sách, đồng bào nghèo… góp phần tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ trương “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước” tiếp tục được Quân khu phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc trong xây dựng thế trận lòng dân. Nhờ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng, nhiều công trình dân sinh, phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ, hoàn thành vượt tiến độ, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ cơ sở.

Với chủ trương xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở, sau sáp nhập, toàn Quân khu có 483 chi bộ quân sự cấp xã. Đến nay 100% xã, phường đều thành lập chi bộ quân sự, 100% cán bộ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường tham gia cấp ủy. Ban chỉ huy quân sự xã, phường có trụ sở làm việc riêng. Quân khu 7 cùng với các địa phương triển khai thí điểm xây dựng các Đại đội dân quân thường trực cấp tỉnh, thành phố luân phiên tập trung huấn luyện, sẵn sàng xử trí tình huống an ninh chính trị trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu tại Lễ phát động thi đua hưởng ứng Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024

Thực hiện chủ trương “Tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, hiện nay, Quân khu đã kết nghĩa 87 đầu mối của bạn; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà chính quyền, cơ quan, đơn vị LLVT và nhân dân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Ch’năm Th’mây…

Qua đó, góp phần tạo sự ổn định, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người Campuchia gốc Việt ổn định cuộc sống và tìm kiếm hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước.

Đối với mô hình “Dân quân nắm hộ dân”, lực lượng dân quân các địa phương đã nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, tình cảm, khó khăn, nhất là những bức xúc trong nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh.

Mô hình “Xây dựng hình ảnh đẹp dân quân tự vệ” cũng đã giáo dục, rèn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ đẹp trong nhận thức tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; có tác phong công tác chuẩn mực; gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, quy định chế độ công tác và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Khi tiếp xúc với nhân dân luôn thể hiện sự tôn trọng, lễ phép; tận tình, văn minh, lịch sự; để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong LLVT Quân khu giai đoạn 2021 - 2025 và gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 7 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu.

Nhiệm kỳ qua, toàn Quân khu tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân”, “Xuân Chiến sĩ”, “Xuân Biên giới - Tết yêu thương”; tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với hơn 57.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp trên 331.000 ngày công; thăm hỏi, tặng quà cho 65.302 đối tượng và gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc cho 10.856 lượt đối tượng chính sách, gia đình khó khăn.

Trong phòng, chống thiên tai, các đơn vị đã huy động hơn 25.000 lượt người, tương ứng 50.000 ngày công để giúp dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, đến nay Quân khu đã xây dựng, sửa chữa 510/440 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 116% chỉ tiêu đề ra.

LLVT Quân khu xây tặng nhiều công trình văn hóa, thể dục thể thao tặng người dân

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường. Kịp thời ứng cứu, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Quân khu 7 trong thời kỳ mới.

Trong đại dịch Covid-19, Quân khu đã huy động được hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị và hàng trăm tỷ đồng giúp nhân dân ổn định tình hình, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, một lần nữa củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, lan tỏa hình ảnh sáng đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Từ kết quả thực hiện những chủ trương, mô hình, cách làm sáng tạo của Quân khu 7 trong thực hiện các phong trào thi đua kết hợp phát huy sức mạnh tổng hợp “xây dựng thế trận lòng dân” trên địa bàn... đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để tăng cường hoạt động chống phá; tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh đặt ra những thách thức mới... tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó là thực hiện nhiều chủ trương, mô hình hay, cách làm sáng tạo để tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của LLVT Quân khu 7 anh hùng.

THIẾU TƯỚNG TRẦN CHÍ TÂM

Phó Chính ủy Quân khu 7