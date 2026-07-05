Những ngày hè rộn tiếng cười

Trong mùa hè năm 2026, nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi được triển khai tại TPHCM, giúp các em có kỳ nghỉ an toàn, bổ ích.

Thiếu nhi phường Phú Thuận tham gia lớp học bơi. Ảnh: LÊ VĨNH

Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ

Trên hàng ghế nơi sân Trường THCS Tân Thới Hòa, nhiều phụ huynh lặng lẽ dõi theo từng động tác của các con. Phía trước, hơn 50 thiếu nhi từ 6-14 tuổi chăm chú thực hành các kỹ năng giữ thăng bằng, thoát hiểm và tự bảo vệ tại lớp kỹ năng tự vệ miễn phí do Đoàn phường Phú Thạnh tổ chức. Đồng hành với các em là anh Lưu Hiệp Hên, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Biết địa phương tổ chức lớp miễn phí, anh tình nguyện đứng lớp, chuẩn bị giáo án và hướng dẫn tận tình.

Chị Biện Lam Đình (30 tuổi) đưa con trai đến lớp với mong muốn con có thêm môi trường rèn luyện. “Về nhà, con khoe rồi thực hành lại các động tác đã được học. Tôi thấy con mạnh dạn hơn và thích vận động hơn trước”, chị Đình nói. Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh Bùi Văn Phát cho biết, Đoàn phường còn tổ chức miễn phí các lớp tiếng Anh, rèn chữ, múa..., nội dung được thiết kế phù hợp từng lứa tuổi theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, qua đó tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi.

Vừa khai giảng trong mùa hè năm nay, lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi phường Phú Thuận đã thu hút gần 100 học viên tham gia. Lớp học dự kiến kéo dài trong 1,5 tháng nhằm trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em. Bí thư Đoàn phường Phú Thuận Lê Thị Quỳnh cho biết, bên cạnh các hoạt động học tập, vui chơi thì trong dịp hè này, phường cũng chú trọng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các em.

Háo hức đến với Trại hè Thanh Đa

Nhiều sân chơi truyền thống của thành phố cũng tiếp tục được duy trì trong dịp hè, trong đó có Trại hè Thanh Đa do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM tổ chức. Lần đầu đăng ký cho con tham gia, anh Phạm Quý Ngụ (42 tuổi, ngụ phường Dĩ An) chia sẻ: “Con tôi háo hức từ mấy hôm trước, cứ đếm từng ngày để tham gia. Tôi nghĩ những kỷ niệm hè cùng bạn bè sẽ là điều con nhớ lâu hơn bất kỳ món quà nào”.

Những ngày cuối tháng 6, Lễ hội Thiếu nhi TPHCM tại Nhà Thiếu nhi thành phố diễn ra với nhiều hoạt động như lập trình, trải nghiệm thực tế ảo (VR), thực hành kỹ năng khéo tay… “Những sân chơi kết hợp trải nghiệm thực tế giúp các con phát triển kỹ năng mềm, tiếp cận công nghệ hiện đại, khơi gợi niềm yêu thích khám phá. Hoạt động này cũng tạo cơ hội để cha mẹ đồng hành, thấu hiểu con nhiều hơn”, chị Lư Gia Yến (41 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) nói khi cùng con gái tham dự lễ hội.

Còn tại phường Bàn Cờ, dù đang nghỉ hè nhưng sân trường Tiểu học Lương Định Của những ngày này vẫn rộn ràng tiếng cười đùa của các em thiếu nhi. Dưới bóng mát của những tán cây, hàng chục em nhỏ háo hức tham gia Ngày hội “Sắc màu văn hóa - Thành phố tôi yêu”. Ném chiếc vòng lọt vào trụ, em Phạm Gia Hân (10 tuổi) hò reo vui sướng. Hân cho biết đến đây em vừa được vui chơi cùng các bạn, vừa học thêm nhiều điều mới.

Ở góc sân khác, em Đinh Cao Hoàng Thiên (12 tuổi) tay thoăn thoắt ghép các mảnh ghép lại để hoàn thành bức tranh Bưu điện TPHCM. Em kể những ngày hè nếu không tham gia các buổi sinh hoạt sẽ chủ yếu ở nhà xem tivi hoặc sử dụng máy tính bảng. “Em thích đến đây vì có nhiều trò chơi vui và biết thêm nhiều điều về thành phố mình”, Thiên chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Hữu Chương, Trường ĐH Mở TPHCM, cho biết từ đầu hè đến nay, chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của trường đã tổ chức hơn 10 Ngày hội “Sắc màu văn hóa - Thành phố tôi yêu”. Thông qua các hoạt động, nhóm mong muốn giúp các em hiểu hơn về những nét văn hóa của Việt Nam, của TPHCM.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân, các hoạt động hè năm nay tiếp nối kết quả nổi bật, khắc phục hạn chế của những năm trước; phát huy sức mạnh các lực lượng, vận động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em.

CẨM TUYẾT - LÊ VĨNH