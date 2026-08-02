Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 2-8, tại Trường THPT Phước Long (TPHCM), Thành đoàn TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức ngày hội “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh”.

Ngày hội diễn ra nhiều sân chơi bổ ích dành cho học sinh, sinh viên như: trải nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ, STEM, robotics; tập huấn trang bị kỹ năng số và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; gian hàng chủ đề về bảo vệ môi trường, đổi rác lấy cây xanh...

Đại biểu tham quan và tìm hiểu các mô hình tại ngày hội

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa, ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Học sinh trải nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ tại ngày hội

“Chúng tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ là một hạt nhân chuyển đổi số, đại sứ sống xanh tại nơi mình học tập, làm việc, sinh sống. Hãy bắt đầu từ những việc thật gần gũi như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp thiếu nhi an toàn trên môi trường số hay trồng thêm cây xanh, phân loại rác và hạn chế rác thải nhựa dùng một lần”, anh Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm.

Bạn trẻ trải nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Thành phố trao tặng “Góc học tập số” cho các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ là học sinh THPT vượt khó học tốt, giúp các em tự tin rèn luyện kỹ năng số và viết tiếp ước mơ của mình.

Trao tặng “Góc học tập số” cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ

Dịp này, Thành đoàn TPHCM phát động mô hình “1+1 - Đồng hành, kết nối, lan tỏa”. Theo đó, mỗi Đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có thế mạnh sẽ kết nối, đồng hành và hỗ trợ một Đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động của năm học 2026-2027.

CẨM TUYẾT