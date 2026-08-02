Chuyến xe nghĩa tình đồng hành người lớn tuổi

Những ngày qua, từng chuyến xe nghĩa tình do các bạn trẻ phường Bình Phú (TPHCM) thực hiện đã đều đặn đưa người lớn tuổi đến các điểm khám sức khỏe và từ điểm khám về lại nhà.

Đó là những chuyến xe do đội hình “Xe ôm tình nguyện 0 đồng” (ra quân từ ngày 12-7, trong thời gian diễn ra chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại phường Bình Phú) thực hiện.

Xuất phát từ thực tế trên địa bàn phường có nhiều người lớn tuổi, người già neo đơn gặp khó khăn trong việc di chuyển đến điểm khám sức khỏe, Chi đoàn khu phố 8 cùng Chi đoàn khu phố 9 (thuộc Đoàn phường Bình Phú) đã đề xuất và triển khai đội hình, huy động đoàn viên, thanh niên có phương tiện cá nhân trực tiếp đưa đón người dân hoàn toàn miễn phí.

Theo Bí thư Đoàn phường Bình Phú Phan Vũ Trúc Mai, đội hình dự kiến duy trì xuyên suốt thời gian tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân và tiếp tục được triển khai khi có các hoạt động cộng đồng phù hợp.

Thời gian tới, Đoàn phường Bình Phú sẽ nghiên cứu triển khai mô hình tại các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng; đồng thời triển khai đến các chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký những công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu của đơn vị.

CẨM TUYẾT