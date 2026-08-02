Lấy chuyên môn làm đẹp cho đời

Sau lễ tuyên dương vào cuối tháng 6-2026, các gương “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” tiếp tục hành trình học tập, lao động và cống hiến với những trách nhiệm lớn hơn.

Gần dân, vì dân từ những việc làm thiết thực

Rời sân khấu, Đại úy Võ Hoài Ân, Phó Bí thư Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn Công an phường Bình Đông (TPHCM), lại trở về với công việc thường ngày ở các khu dân cư: tận tình hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích cực tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

Với những người còn bỡ ngỡ khi sử dụng điện thoại thông minh, anh kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác; ai chưa hiểu rõ các tiện ích số, anh đều nán lại giải thích cặn kẽ.

Đại úy Võ Hoài Ân tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho người dân phường Bình Đông (TPHCM) (ẢNH: CẨM TUYẾT)

Với anh, danh hiệu cao quý vừa nhận được không phải là đích đến của một chặng đường cống hiến. Điều anh trăn trở là làm thế nào để sự ghi nhận ấy tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, mỗi ngày công tác đều xứng đáng với niềm tin mà người dân gửi gắm.

“Tấm bằng khen là sự động viên để tôi tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ; cùng đoàn viên, thanh niên đề xuất nhiều sáng kiến phục vụ nhân dân”, Đại úy Võ Hoài Ân tâm sự.

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, anh chủ động tham mưu triển khai nhiều mô hình, hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế ở địa phương. Trong số các sáng kiến đang phát huy hiệu quả, nổi bật có đội hình “Đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp”.

Từ tháng 7-2025 đến nay, với sự phối hợp của Công an phường Bình Đông, đoàn viên, thanh niên và ban điều hành các khu phố, đội hình đã hỗ trợ hơn 7.000 lượt người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; hướng dẫn hơn 5.000 lượt người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID và SOS An ninh trật tự…

Song song đó, nhóm Zalo “An ninh trật tự cụm dân cư” vẫn được duy trì, trở thành cầu nối thông tin hai chiều giữa công an và người dân. Từ kênh tương tác này, các tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận và xử lý kịp thời; những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao hay tình hình an ninh địa bàn cũng được cập nhật nhanh chóng tới từng hộ gia đình.

Tinh thần xung kích, tình nguyện của Đại úy Võ Hoài Ân cùng Chi đoàn Công an phường Bình Đông còn lan tỏa qua chương trình “Tiếp bước đến trường” hỗ trợ học sinh nghèo bằng những chiếc cặp sách, xe đạp nghĩa tình; hay những buổi ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định…

Đưa ngoại ngữ đến với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Cùng chung mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, anh Nguyễn Tấn Sang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, đồng hành học sinh, sinh viên nghèo hiếu học thông qua các suất học bổng tiếng Anh toàn phần.

Trong số những em từng gặp, anh luôn nhớ về một cô học trò nhỏ hàng đêm theo mẹ bán vé số, tranh thủ ánh đèn đường để học bài.

Anh Nguyễn Tấn Sang tích cực trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng (ẢNH: NVCC)

Trước khi nhận học bổng, em đã được một giáo viên nước ngoài hỗ trợ học tiếng Anh. Chính nghị lực vượt khó của cô bé càng tiếp thêm động lực để anh Sang bền bỉ với hành trình trao cơ hội học tập cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tính riêng năm 2025, anh Sang đã trao tặng hơn 60.000 suất học bổng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM; tổ chức các chương trình đồng hành trong bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ…

Hiện nay, anh tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với mục tiêu đồng hành đến khi các em đạt trình độ IELTS 6.5.

“Sau gần một năm đồng hành, tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của các em, không chỉ về năng lực tiếng Anh mà còn ở sự tự tin trong giao tiếp và định hướng tương lai”, anh Sang chia sẻ.

Nói về chặng đường sắp tới, anh Sang cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ học tiếng Anh đến học sinh, sinh viên ở những địa phương còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập.

Anh Sang bộc bạch: “Tôi nghĩ rằng, ngoại ngữ không nên là lợi thế chỉ dành cho những bạn có điều kiện. Mỗi bạn trẻ, dù ở thành phố hay vùng sâu, vùng xa, đều xứng đáng có cơ hội được trang bị kỹ năng ngoại ngữ để tự tin bước vào giảng đường đại học, hội nhập với môi trường làm việc hiện đại và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường lao động”.

Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, Đại úy Võ Hoài Ân, anh Nguyễn Tấn Sang cùng nhiều gương thanh niên tiêu biểu khác đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần sống đẹp, dám dấn thân, cống hiến và luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần sống đẹp của nhiều thanh niên thành phố đang được bồi đắp mỗi ngày. Đó cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ góp sức xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

CẨM TUYẾT