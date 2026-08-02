Tạo sân chơi, tăng kết nối cho trẻ

Trò chơi dân gian, lớp học hè miễn phí và hoạt động ngoài trời đang thu hút trẻ em tại nhiều khu dân cư trên địa bàn TPHCM. Có sân chơi phù hợp, các em bớt lệ thuộc điện thoại di động, tivi, thêm cơ hội vận động, kết bạn và tận hưởng mùa hè đúng nghĩa.

Mùa hè rộn tiếng cười

Hơn 8 giờ sáng, sân nhà bà Đào Thị Thu Dương (ấp Tân Long, xã Kim Long, TPHCM) đã rộn tiếng trẻ. Đứa mang bài Uno, đứa cầm túi bi, mấy bé gái mang theo dây nhảy, phấn và những miếng sành. Khoảng sân yên tĩnh nhanh chóng thành điểm hẹn với đủ trò chơi quen thuộc.

Ở một góc sân, mấy bé gái cặm cụi vẽ ô và chơi lò cò. Từng miếng sành được ném vào các ô theo lượt, các em khéo léo nhảy một chân, hai chân rồi cúi người nhặt miếng sành mà không chạm vạch. Mỗi lần hoàn thành lượt chơi, cả nhóm lại vỗ tay, reo cười.

Trẻ em ấp Tân Long (xã Kim Long, TPHCM) say sưa chơi bắn bi (ẢNH: TRÚC GIANG)

Sau gần hai giờ chạy nhảy, gương mặt Dương Gia Bảo (9 tuổi, ấp Tân Long) lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn đầy hào hứng. “Chơi với các bạn nên con quên luôn điện thoại với tivi. Ngày nào tụi con cũng nghĩ ra trò mới”, Bảo nói.

Bà Đào Thị Thu Dương cho biết, hè năm nay, nhiều phụ huynh trong ấp thống nhất hạn chế cho con sử dụng điện thoại di động, khuyến khích các em ra ngoài vui chơi.

Tại chung cư Gò Cát (phường Tam Long), trẻ nhỏ thường tụ tập chơi cờ vua, ô ăn quan, Rubik, đánh gụ hay nhảy dây mỗi khi rảnh. Khoảng sân chung cư vì thế cũng nhộn nhịp hơn mỗi sáng sớm và chiều muộn. Trần Đăng Khoa (10 tuổi, khu phố 3 Long Tâm, phường Tam Long) kể, ba mẹ chỉ cho em xem tivi khoảng 30 phút mỗi ngày. Hết giờ xem tivi, Khoa lại xuống sân chơi cùng các bạn. “Con chơi cả ngày cũng không chán”, Khoa vui vẻ bày tỏ.

Sân chơi thay lời cấm

Anh Nguyễn Thái Xuân Nam, Bí thư Đoàn xã Kim Long, thông tin, để tạo thêm sân chơi cho trẻ trong dịp hè, Đoàn Thanh niên xã đã vẽ các trò chơi dân gian (như ô ăn quan, lò cò) trên sân khu dân cư và chuẩn bị một số dụng cụ để các em vui chơi.

Theo anh Nam, những trò chơi đơn giản nhưng phù hợp với sở thích của trẻ đã góp phần thu hút các em ra ngoài vận động, giao lưu với bạn bè: “Khi có sân chơi phù hợp, các em sẽ tự tìm đến nhau thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại”.

Tại xã Long Điền, lớp Taekwondo miễn phí vào mỗi chiều hè thu hút hàng chục em nhỏ tham gia. Tiếng hô khẩu lệnh vang lên đều đặn đến tận lúc trời nhá nhem. Em Nguyễn Ngọc Như Ý (13 tuổi) gần như không nghỉ buổi nào từ đầu hè. “Con được gặp nhiều bạn mới, cùng nhau tập luyện nên rất vui. Từ ngày đi học võ, con ít coi điện thoại hơn, người cũng khỏe hơn”, Như Ý chia sẻ.

Theo anh Lê Văn Thành, Chủ nhiệm CLB Taekwondo Long Điền, lớp học được duy trì từ năm 2014 với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên địa phương. Mỗi dịp hè, lớp học thu hút hàng trăm thanh thiếu nhi trong và ngoài xã tham gia. Ngoài việc rèn luyện thể chất, các em còn được rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và kỹ năng tự bảo vệ.

TS Lê Thị Lan Phương, chuyên gia tâm lý, cho rằng, việc hạn chế trẻ sử dụng điện thoại di động hay xem tivi sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở những lời cấm đoán. Điều quan trọng là tạo cho trẻ những hoạt động đủ hấp dẫn để các em chủ động tham gia. Trò chơi dân gian, thể thao và các lớp học kỹ năng không chỉ giúp trẻ vận động, học cách hợp tác, chia sẻ và giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong quá trình chơi cùng bạn bè. Những trải nghiệm ấy còn tạo nên ký ức tuổi thơ mà các thiết bị điện tử khó thay thế.

Chiều muộn, khi những cánh diều bắt đầu chấp chới trên cánh đồng, tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ vẫn vang lên khắp xóm nhỏ. Những lớp học hè miễn phí và hoạt động ngoài trời không chỉ mang lại một mùa hè sôi động, mà còn góp phần trả lại cho các em nhỏ một tuổi thơ đúng nghĩa giữa thời đại số.

Dịp hè năm nay, nhiều địa phương tại TPHCM như Long Điền, Châu Pha, Hòa Hiệp, Bàu Lâm... tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho hàng trăm thiếu nhi. Bên cạnh kỹ thuật bơi, các em còn được hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống đuối nước.

TRÚC GIANG