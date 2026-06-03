Niềm kiêu hãnh tại Royal School

Đối với Royal School, mùa lễ Tổng kết - Tốt nghiệp không chỉ là dịp để khen thưởng, vinh danh nỗ lực học tập tuyệt vời trong năm học mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành và khôn lớn của các em.

Lễ tổng kết năm học 2025-2026

Không chỉ làm dày thêm kho thành tích với các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, học sinh Royal School còn thành công tích lũy thêm vốn kiến thức, kỹ năng mới với những nội dung chương trình học chất lượng xuyên suốt năm học.

Học sinh Royal School đạt nhiều thành tích ấn tượng trong nước và quốc tế

Thành công hiện thực hóa mục tiêu

Đặt mục tiêu chạm đến phiên bản hoàn thiện hơn của công dân toàn cầu, ngay từ đầu năm học, học sinh Royal School đã tích cực học tập, thể hiện bản thân. Từ các sân chơi học thuật, năng khiếu, đến hoạt động sáng tạo, trải nghiệm trong và ngoài trường, học sinh đều thử sức. Nhờ vậy, vốn hiểu biết, kiến thức học thuật, ứng xử và kỹ năng liên tục được trau dồi, dần trở thành nền tảng vững chắc để học sinh bứt phá.

Điểm lại kết quả năm học tại lễ tổng kết vừa qua, thầy cô và phụ huynh không khỏi tự hào khi các con tự tin tỏa sáng với loạt thành tích nổi bật. Trong năm học 2025 - 2026, Nhà trường tiếp tục ghi nhận hàng trăm giải thưởng học thuật, huy chương danh giá như: Top 3 Thế giới UEO - môn tiếng Anh, nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Top thế giới, Top khu vực tại các cuộc thi AMC, SASMO, TIMO, HKIMO, ASMO, UMO, Kangaroo, HKISO, FMO, JMMC, SMC, GELOSEA, FISO, VSDC, STEMCO, YAPAF, SMGF,...đồng thời đạt thành tích ấn tượng tại Municipal Karate Championship, chứng chỉ âm nhạc quốc tế ABRSM Piano Certificate, chứng chỉ IELTS 8.0,...

Gặt hái thành quả trên đa dạng lĩnh vực, từ trong nước đến quốc tế là niềm tự hào của Royal School

Toàn trường, học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc, Tốt ở cả chương trình Quốc tế và Việt Nam đạt tỷ lệ cao. Các sân chơi Hùng biện ngoại ngữ, công nghệ số, khoa học sáng tạo, nghệ thuật phong trào, thể dục thể thao,... đều “thắng” lớn. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn sự khẳng định cho chất lượng đào tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò Royal School.

Để đạt được kết quả ấy, Nhà trường không tạo áp lực thành tích mà luôn lắng nghe, phối hợp cùng gia đình tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê, sở thích theo cách riêng. Với tinh thần tự nguyện, được tôn trọng, học sinh ngày càng ham học hỏi, yêu thích khám phá và thoải mái bày tỏ nguyện vọng học tập với gia đình, thầy cô. Đây chính là động lực giúp con ngày càng tiến bộ, cả năng lực học tập và đời sống tinh thần.

Gia đình và Nhà trường kết nối chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển

Mùa tổng kết - Tốt nghiệp rực rỡ bản sắc văn hóa

Không chỉ tạo ấn tượng khi duy trì kết quả đào tạo nổi bật, Royal School còn nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh, học sinh khi luôn truyền tải những thông điệp giáo dục tích cực, giàu giá trị. Từng bài học, từng sự kiện, từng chuyến đi đều được Nhà trường chăm chút, xem là cơ hội để kết nối gần hơn với học sinh.

Chương trình tổng kết năm học 2025-2026 không chỉ đảm nhận vai trò là buổi tuyên dương mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, giao lưu bản sắc Việt Nam và quốc tế. Với hơn 10 lễ tổng kết - tốt nghiệp được tổ chức dành cho các cấp khối, các cơ sở, các tiết mục văn nghệ đều được đầu tư dàn dựng công phu, đầy màu sắc và đậm chất riêng.

Các tiết mục được dàn dựng với câu chuyện văn hóa ấn tượng ở lễ tổng kết - tốt nghiệp Royal School

Như một mảnh ghép không thể thiếu trong mỗi mùa tổng kết - tốt nghiệp, các chương trình văn nghệ là cơ hội để học sinh thể hiện phiên bản tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Như lời khẳng định trước gia đình, thầy cô, con đã trưởng thành hơn và ngày càng bản lĩnh trước đám đông.

TS. Mai Đức Thắng ( Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường) nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng, bên cạnh tri thức và thành tích học thuật, các em sẽ luôn tự hào về bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế và mang theo tinh thần nhân văn trên hành trình phía trước”.

Từ nền tảng vững chắc, học sinh Royal School ngày càng phát triển và trưởng thành hơn trong môi trường giáo dục quốc tế