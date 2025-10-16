Ninh Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng bán vàng giả cho các cửa hàng kinh doanh vàng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Chiều 16-10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nam giới, không phải là người địa phương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Đối tượng Phạm Văn Tuyên

Sau thời gian điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, cơ quan công an xác định được nhóm 6 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai; trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai). Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau; toàn bộ liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.

Khu vực chế tác vàng giả của đối tượng

Đầu tháng 10, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữu 6 đối tượng gồm: đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên; Mai Văn Lâm (sinh năm 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (sinh năm 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai); Phạm Quang Hiếu (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Số lượng vàng được cho là giả và tang vật công an thu giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt 2 đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào 2 đầu dây chuyền giả. Sau đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.

GIA KHÁNH